Come scegliere le ringhiere per le scale interne tra stili, materiali ed idee

lunedì, 28 gennaio 2019, 12:59

La ringhiera tra funzionalità e stile

Non solo un elemento funzionale. La ringhiera in una scala definisce lo stile dell'intera struttura, conferendo un tono moderno, essenziale o classico, in base ai materiali e gli stili che si scelgono. Aldilà del fattore estetico però è chiaro che quello funzionale necessita di un'attenzione maggiore, proprio perché lo scopo di una ringhiera è quello di risultare utile, in termini di sicurezza, alle persone che utilizzano la scala all'interno di una casa. Soprattutto negli ambienti interni e in presenza di bambini e persone anziane è necessario scegliere la ringhiera più sicura per evitare spiacevoli incidenti, assicurandosi che essa sia montata ed allestita in maniera corretta. Anche se l'aspetto funzionale è in una ringhiera quello più rilevante, l'aspetto estetico rappresenta uno di quei parametri di valutazione su cui ci si sofferma maggiormente. Infatti, anche se può sembrare solo un dettaglio, la ringhiera di una scala interna può conferire un tono sofisticato o essenziale, a seconda della scelta stilistica che si ha intenzione di fare. Una scelta che deve far sì che si crei un'armonia con lo stile della scala e della casa stessa e naturalmente con i gusti estetici di chi la abita.

I materiali delle ringhiere per scale interne di tendenza

Le ringhiere sono disponibili in commercio attraverso l'impiego di una vasta gamma di materiali. Ognuno di questi materiali può adattarsi alla casa dallo stile classico, eccentrico o moderno, ma è attraverso il design che questi materiali possono reinventarsi ed adattarsi ai diversi stili. Legno, alluminio, acciaio, vetro e anche ferro battuto, questi sono solo alcuni dei materiali impiegati dalle aziende che realizzano ringhiere per scale interne. Ma come scegliere il materiale ideale per la ringhiera che si vuole acquistare? Di certo la risposta è soprattutto nella linea estetica da seguire. Il legno ad esempio è stato per molti anni il materiale più utilizzato per la realizzazione delle ringhiere da interno. In questi ultimi anni questo materiale si è però messo a disposizione di funzionalità e di un nuovo design, riscoprendo il suo lato più moderno e smart. Stesso impiego per il vetro che grazie al suo impatto visivo pari allo zero risulta essere il materiale preferito per gli appassionati del minimalismo estremo. Tra i materiali di tendenza vi è l'acciaio Inox che risulta essere quello più impiegato. Versatilità e capacità di vestire i design più moderni, minimal ed avanguardisti infatti hanno fatto si che questo materiale riscontrasse il maggior successo. Così alcune aziende hanno addirittura realizzato creazioni apposite per gli amanti di questo materiale, come Fontanot che con la collezione Raining celebra l'incontro tra design e questo materiale di pregio e resistente negli anni, con soluzioni facili da montare e applicabili anche su scale in muratura.

Bella si, ma soprattutto sicura

La ringhiera è un elemento che deve rispondere a dei parametri ben precisi, così come prevede la legge stessa.

Essa, se corredata di corrimano, ha solitamente un'altezza di 90 cm o in casi diversi può essere alta e fissata al soffitto, creando così na sorta di parete. Ovviamente la distanza tra un elemento divisorio e l'altro deve avere dimensioni e intervalli sufficienti ad impedire qualsiasi tipo di passaggio e garantire perciò un certo livello di sicurezza. Non è un caso che la ringhiera risulta essere necessaria già al superamento dei 5 gradini e se si raggiunge e si supera un altezza da terra di 65 cm. Proprio perché la sicurezza è l'aspetto fondamentale e principale in termini di scale e ringhiere, quando si tratta di una struttura ubicata all'interno di una casa, questo elemente deve innanzitutto far stare tranquilli. Occorre dunque prestare particolare attenzione al suo montaggio. Piccole attenzioni che non riguardano solo le famiglie con bambini, ma anche le persone anziane o coloro che hanno in casa animali domestici, i quali spesso, a causa delle altezze, possono perdere l'equilibrio e provocare spiacevoli incidenti. La scelta dell'acquisto di ringhiere in kit è da diversi anni a questa parte un'opzione diffusa e che trova il suo impiego anche tra le persone non troppo avvezze al fai-da-te. Quando si sceglie una ringhiera o delle balaustre in kit però è fondamentale scegliere un'azienda leader, come Fontanot, capace di offrire prodotti realizzati con materiali di alta qualità e realizzati apposta anche per coloro che preferiscono ricevere direttamente a casa la ringhiera da montare. Una ringhiera sicura e semplice, sia dal punto di vista del montaggio, che deve essere rapido ed intuitivo, sia dal punto di vista della struttura stessa, realizzata con un design capace di garantire la sicurezza necessaria anche attraverso i dettagli funzionali al montaggio.

Ringhiere per uno stile tradizionale e classico. La scelta adatta ad un mix tra passato e futuro

Il nuovo modo di concepire lo stile classico e tradizionale, dove magari compaiono elementi d'arredo antichi o d'epoca, comunica attraverso un linguaggio innovativo dove coesistono fra loro elementi che parlano di passato e futuro. Un mix completamente rivisitato, perfetto per coloro che amano lo stile raffinato e sofisticato, ma che non vogliono privarsi della funzionalità e del comfort che gli elementi d'arredo moderni possono portare tra le mura domestiche. Così dunque nascono connubi d'eccellenza, tra divani stile impero ed elettrodomestici super-tecnologici, tra pezzi d'arte antica e sistemi di illuminotecnica per la casa domotica. É in questo contesto che le ringhiere moderne si inseriscono nelle case di coloro che amano possedere pezzi d'arredo provenienti dal passato.

Come ad esempio i pannelli di vetro, discreti e a servizio della luce, che quando vengono intervallati da paletti circolari in acciaio Inox, creano ritmi moderni e dal basso impatto visivo, per lasciare tutta l'attenzione ai pezzi più importanti della casa.

Lo stile contemporaneo e moderno. Quando l'essenziale è tutto ciò che serve

Uno dei motivi per cui lo stile minimal è uno dei più diffusi ed apprezzati è perché, soprattutto quando la metratura di una casa è limitata, questo stile conferisce una piacevole sensazione di ordine e spazio. Linee pulite e disposizioni perimetrali fanno in modo infatti di arredare con stile e portare in casa grande aerosità. In questo modo è possibile amplificare gli spazi di piccole e grandi case conferendo una sensazione di leggerezza, al contrario di quanto avveniva in passato, dove mobili imponenti e decorazioni superflue rendevano gli spazi ricchi, ma talvolta anche soffocanti. Al giorno d'oggi invece, soprattutto quando si sceglie il minimal nella sua veste più contemporanea, ossia in total-white o dalle tonalità neutre, questa percezione visiva sembra essere ancora più potente. Ecco perché l'alluminio, l'acciaio ed il vetro sono i materiali preferiti e più adatti per vestire gli elementi d'arredo complementari in una casa minimal.

Quindi anche in termini di ringhiere e balaustre l'acciaio Inox trova largo impiego, per estetica e per resistenza nel tempo. Ed è grazie alle texture, che nascono dai vibranti motivi geometrici in acciaio, che si possono inserire alla perfezione ringhiere metalliche per scale interne. Grazie ad esse ed al loro rigoroso design si può conferire all'abitazione un tocco di stile semplice e allo stesso tempo sofisticato, perfetto per la casa moderna e d'avanguardia.