Rubriche



Come vivere di rendita con gli affitti

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:04

Riuscire a vivere di rendita con gli affitti non è un'impresa impossibile, ma ovviamente è indispensabile poter contare su un capitale di partenza piuttosto voluminoso con cui effettuare gli investimenti: solo così si può smettere di lavorare e guadagnare grazie alle proprietà immobiliari. L'obiettivo è comune a molte persone, anche se per alcune è solo un sogno che non potrà mai essere realizzato: ci vuole, infatti, un portafoglio immobiliare di non meno di un milione di euro per cominciare. Ma quali sono gli accorgimenti che è opportuno adottare per riuscire in questa missione?

Il capitale iniziale

L'opportunità in questione è concessa solo a chi può usufruire di una certa solidità sul fronte economico. Specialmente negli Stati Uniti, è in costante aumento il numero di famiglie o di singoli individui che appartengono alle fasce alte che si pongono un obiettivo temporale di medio termine per risparmiare: per esempio, una decina di anni, nel corso dei quali accumulare il capitale che in seguito potrà essere investito. Proprio per questo motivo si decide di trasferirsi, e si abbandonano i quartieri più trendy, che inevitabilmente sono anche quelli che costano di più, per passare a zone non lussuose ma che, ovviamente, continuino ad assicurare una qualità della vita più che discreta. Il medesimo approccio viene applicato anche per le vacanze: per qualche anno ci si dimentica dei resort a cinque stelle e si punta su altre soluzioni, come per esempio i campeggi con il resto della famiglia.

Quanti soldi servono?

Mettendo in pratica una strategia di questo tipo, si può raggiungere lo scopo di accantonare ogni mese circa 5mila euro: il tutto, moltiplicato per 120 mesi, porta ad accumulare 600mila euro nel giro di dieci anni. Un importo di questo tipo è più che consistente, e può essere integrato - magari - con il denaro che si ottiene dalla vendita di una casa che si eredita o che è già proprietà della famiglia. Così, senza troppi sacrifici si arriva alla quota di un milione di euro, soldi che possono essere investiti in modo oculato sul mercato immobiliare. Non è un'utopia, insomma, ritirarsi dal mondo del lavoro già a 40 anni, approfittando delle rendite ottenute dagli affitti.

Come procedere

Ma che cosa bisogna fare prima di mettere per esempio appartamenti in affitto a Milano con giardino privato? Il primo passo da compiere prevede di contattare un professionista con l'aiuto del quale si può procedere all'ottimizzazione fiscale delle proprietà immobiliari. Lo scopo che ci si deve prefiggere è quello di una rendita che oscilli tra i 6 e i 7mila euro al mese, in virtù di un portafoglio immobiliare che consenta di evitare le conseguenze dell'inflazione sul lungo periodo. Per quel che riguarda il mercato italiano, un laboratorio da circa 630 metri quadri in periferia a Bologna può essere abbinato con un negozio di una novantina di metri quadri nel centro di Firenze e un altro negozio di una settantina di metri quadri a Milano in una zona semicentrale: la spesa complessiva sarebbe di circa 475mila euro, e si avrebbe a che fare con una rendita garantita di 77mila euro all'anno.

Come investire

Un'altra soluzione che si può valutare per usufruire di entrate significative impon di investire 750mila euro in un negozio di circa 70 metri quadri in centro a Napoli, in un laboratorio da 600 metri quadri a Roma in zona Tiburtina e in un ufficio milanese di 60 metri quadri nel quartiere Gallaratese: in questa eventualità, la locazione annua potrebbe offrire una rendita di più di 80mila euro.