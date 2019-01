Rubriche



Confronto e minacce antidemocratiche, botta e risposta tra Bianucci e il direttore della Gazzetta

giovedì, 3 gennaio 2019, 21:13

di daniele bianucci

"La mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro": il confronto civile e democratico non umilia mai, ma arricchisce soltanto. Lo sostiene il consigliere comunale di maggioranza Daniele Bianucci:

Caro direttore Grandi,

mi riferisco al titolo che Lei ha scelto per la risposta che l'ex deputato Angelini mi ha riservato. Utilizzare il termine "umiliare", in un contesto dialettico, mi pare infatti inappropriato: per quanto Lei reputi che le parole di Angelini siano più convincenti delle mie. Trovo tali parole ingiuste non tanto per me, che inizio ad avere un po' di spalle larghe. Quando proprio per Angelini: a cui riconosco, nonostante affermi cose che in larga massima non condivido, una sostanziale correttezza formale nei confronti del suo interlocutore. E che, quindi, certo non si merita di veder appellate le sue considerazione con un tale epiteto.

Tornando nel merito della questione, vorrei ricordare all'ex deputato Angelini che lo stesso articolo 21 della Costituzione, che lui cita, pone alcuni limiti, rispetto alla disponibilità dei soggetti ad usufruire delle proprie libertà: limiti che, nel tempo, la giurisprudenza, pure quella costituzionale, ha affinato e definito con lucidità. "La mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro", si potrebbe facilmente riassumere. Angelini tornerebbe ad invocare l'intervento della Procura, come ha fatto in questo caso, se l'Amministrazione comunale negasse l'utilizzo di uno spazio pubblico per un'iniziativa in cui si giustifica il furto o l'omicidio? Ebbene, nella stessa misura la delibera della Giunta, richiesta dal Consiglio comunale con un suo ordine del giorno, cerca di trovare un argine nei confronti di manifestazioni che non sono coerenti con la nostra Costituzione, proprio perché vanno a colpire le libertà degli altri: il fascismo (il cui tentativo di ricostituzione è espressamente proibito, nel nostro Paese, dalla stessa carta costituzionale a cui Angelini si appella), il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa.

Vorrei però uscire da una disquisizione puramente giuridica, per provare a parlare di politica. Si farebbe un torto alla verità ad affermare che, in questo periodo storico in cui le libertà individuali e collettive vengono ogni giorno messe in discussione, non ci sia bisogno di individuare strumenti anche nuovi per rafforzare e salvaguardare i valori che ci uniscono, e che la nostra Costituzione riconosce. Come la delibera della giunta, in maniera forse parziale ed imperfetta, ma sicuramente importante, tenta di fare. Di questo, che è poi a mio avviso il merito vero della questione, Angelini preferisce non parlare: rimane in silenzio su chi calpesta i diritti degli ultimi, a partire dai migranti; fino a chi pone direttamente dubbi sui valori stessi della nostra democrazia. Considera prioritario invece, mi pare, cercare una sponda nei confronti di chi (a partire dai populisti e dall'estrema destra), si oppone al governo che, la maggioranza dei cittadini lucchesi, ha scelto per amministrare la Città. E' per tale ragione, temo, che eviti di distinguersi su questi temi, come forse anche la sua cultura politica lo spingerebbe invece a fare. In ogni caso, ribadisco il mio pieno rispetto per ogni opinione, espressa in maniera civile e democratica: compresa naturalmente quella di Angelini, che ringrazio per il confronto pubblico che ci ha visto protagonisti.

Risponde Aldo Grandi: presumo che al consigliere comunale di maggioranza Daniele Bianucci (nella foto) risponderà, essendo stato chiamato direttamente in causa, Piero Angelini che non ha bisogno di avvocati difensori o insegnanti di sostegno. Il sottoscritto, però, non può non rispondere alle osservazioni legittime che Bianucci ha manifestato nel suo intervento. Fa piacere, innanzitutto, che qualcuno della maggioranza a palazzo dei Bradipi accetti di confrontarsi sulle pagine di questo giornale dove, lo sappiamo tutti, anche cechi e sordi, i pareri, le notizie, i commenti dell'attuale governo di Lucca, non vengono rilasciati perché, evidentemente, al sindaco e ai suoi fedelissimi non va giù chi usa la sciabola invece del fioretto.

Bianucci o c'è o ci fa. La parola 'umilia' è stata usata da chi scrive tra virgolette, proprio per sottolineare la risposta, niente male a nostro avviso, di Angelini che, con l'umiliazione vera e propria non c'entra niente. Si tratta di una forzatura e le virgolette ne sono la testimonianza. Poi e qui mi domando realmente se assessori e consiglieri di maggioranza fanno finta di niente, Bianucci parla di confronto civile e democratico che non umilia mai. Ma se sono due anni che l'amministrazione comunale di Lucca ha dato e ricevuto ordine di non avere alcun tipo di rapporto con la Gazzetta di Lucca, ci può spiegare dall'alto della sua democraticità e apertura mentale a quale confronto fa riferimento?

Bianucci dice che Angelini rimane in silenzio su chi calpesta i diritti degli ultimi, a partire dai migranti. Ci faccia capire Bianucci, ma in questo Paese di merda è mai possibile che tutti pensino solo e soltanto ai diritti degli ultimi e nessuno, nemmeno a cercarlo con il lanternino, pensi e si occupi di chi, la baracca, la manda avanti spaccandosi il fondoschiena e, per scelta, meriti, caso o quello che vi pare, ultimo non è? Ma per voi esistono solo i migranti? Ma di tutti i milioni di italiani che ogni giorno vivono nell'angoscia di non sapere se arriveranno alla fine del mese a voi frega veramente niente?

Siamo nel 2019 e lei, Bianucci, quando a Roma si ammazzavano tra neofascisti ed estremisti di sinistra probabilmente era ancora di là da venire. In quel periodo, forse, poteva ancora avere un senso parlare di fascismo e antifascismo. Oggi, a 80 anni da quei tempi, quando, ormai, di fascisti e partigiani non ce n'è più nemmeno uno salvo rarissime eccezioni di carattere anagrafico, mi spiega a cosa cavolo serve una delibera di giunta sulla patente di antifascismo da rilasciare a chi chiede spazi pubblici? Ma lei, il suo sindaco docente di filosofia, i suoi colleghi nell'assise di palazzo Santini, hanno una vaga idea di che cosa sia stato il fascismo? A mio avviso no, perché se l'aveste non avreste camminato su e giù per le strade di Lucca, durante le elezioni amministrative, suonando a tutti i campanelli per mettere in guardia i lucchesi dall'avvento del fascismo nel ventunesimo secolo.

Voi, inoltre, non siete la maggioranza dei lucchesi, ma un misero 25 o giù di lì per cento e se avete vinto non è certo per merito delle vostre idee né del vostro modo di governare, ma dell'imbecillità di chi crede che andando al mare guadagna di più che non recandosi a votare. Un'ultima annotazione: ma lei che, vediamo, con i suoi simili si erge a difensore della Costituzione nonché protettore di questa Italia vittima, dice, di ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa, ha mai provato a chiedersi se alla fine i veri dittatori siete voi, che pretendete, chiedete, rivendicate e mai una volta che siete disposti a concedere e a rispettare quello che pensano gli altri appellandovi sempre alla storia ridicola del fascismo?

E un'ultima cosa: al sottoscritto e non solo a lui, anche a milioni di famiglie e di elettori italiani, la teoria Gender che lei e la Sinistra conoscono bene, pare non soltanto una stronzata colossale, ma una vera e propria minaccia al nostro sistema di valori che soltanto voi, ideologizzati alla rovescia e questo papa complice di ogni perversione ideologica, fingono di non vedere, ma che, anzi, cercano in tutti i modi di imporre sin dalle scuole elementari per non dire anche negli asili. E allora non è questa, forse, una violenza nei confronti della maggioranza degli italiani? E allora siete voi gli antidemocratici che volete a tutti i costi costringere gli altri alle vostre assurde e suicide teorie o siamo noi che ci vediamo tacciati di tutto non appena diciamo qualcosa che non va bene al Pensiero Unico Dominante che è gestito da intellettuali, insegnanti, politici e giornalisti cresciuti nell'Età della distruzione?

La prossima volta che osa parlare di confronto, guardi prima in casa sua e, poi, casomai, parli o, come in questo caso, scriva.