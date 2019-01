Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cosa ci fa un cassonetto pieno di rifiuti in via delle Fornacette?"

sabato, 5 gennaio 2019, 15:54

di Morena Maltagliati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione destinata a Sistema Ambiente, corredata da fotografia, inviataci dall'avvocato Morena Maltagliati:

Spettabile Sistema Ambiente Lucca,

invio di nuovo una fotografia, da me scattata questa mattina, di un cassonetto posizionato in via Fornacette, San Concordio, Lucca. Come si può ben vedere, il cassonetto non è stato né svuotato, né ritirato dagli addetti di Sistema Ambiente. E' stato invece utilizzato da incivili cittadini per lasciare i loro rifiuti.

Avevo già comunicato questo fatto in data 22 dicembre, ma non ho mai ricevuto risposta.La mia semplice richiesta è di intervenire, al fine di rimuovere il cassonetto ed i rifiuti. Sono inoltre curiosa di sapere la ragione di questo cassonetto, dato che il porta a porta è ormai esteso su tutto il territorio comunale. Vi sarei estremamente grata se poteste rendermi edotta di tali motivazioni.





.