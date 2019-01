Rubriche : lettere alla gazzetta



Dedicato al maestro di musica da sei mesi all'obitorio senza sepoltura

sabato, 5 gennaio 2019, 23:59

di linda lorenzetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera-testimonianza inviataci da una lettrice a proposito della triste fine di un clochard che, per sei mesi, è rimasto all'obitorio perché nessuno si è fatto avanti per il suo funerale:

Sei mesi in standby, al freddo di un contenitore. Giorni fa ho letto su un quotidiano che quel signore che aveva scelto di vivere per strada, tra San Marco e la stazione, è morto a giugno.

Era un po' che non lo vedevo e pensavo fosse in qualche casa famiglia, o - speravo - finalmente al coperto.

In effetti avevo parzialmente indovinato... ma non immaginavo il risvolto più triste, che non è quello dell'essersene andato, ma che per 6 mesi è stato tenuto in attesa di qualcuno che gli volesse fare un funerale. 180 giorni sotto zero, dietro Campo di Marte. Senz'altro lui del freddo conosceva tutte le sfumature; gli mancava giusto quella del gelo artificiale.

Nell'articolo ho letto quello che immaginavo, che era un uomo splendido. Era stato un insegnante di musica, chi lo conosceva ora dice che era colto e buono. A dire il vero, io ho sempre pensato che fosse molto affascinante. Pur con i suoi vestiti sporchi ormai da anni, aveva conservato un'eleganza tale, che poteva tranquillamente fare da testimonial per Armani o qualsiasi grande e celebre firma. Per me poteva stare sulla copertina di Vogue Uomo.

Quando passavo da San Marco in macchina e lo vedevo sullo scalino del marciapiede, approfittavo di ogni fermata obbligata dal traffico che, in quel caso, ritenevo una fortuna, e non potevo fare a meno di pensare che avesse percepito il senso profondo della vita; più di tutti noi.

Di fronte a lui mi sono sentita sempre infinitamente stupida e mi sarebbe venuto da fermare la macchina, scendere e scusarmi. La sua barba era quella di un sapiente, di un saggio, di un poeta, di un artista e di un nonno caldo e generoso, forte e buono come il miglior Babbo Natale. Gli avrei messo in braccio un figlio senza il minimo timore.

E quando lo vedevo sulla panchina alla stazione mi dicevo "Mi piacerebbe tanto parlarci e sapere cosa pensa".

Lo vedevo come un Maestro e provavo per lui grandissimo rispetto. Eppure non ho mai sentito uscire neanche una parola dalla sua bocca. In assoluto, il Signore di Lucca verso il quale ho sempre provato istintivamente stima e ammirazione.

Grazie al mio lavoro ho conosciuto tanti uomini "importanti", ma ammetto che non ho mai pensato che lo fossero realmente. O, meglio dire, per quello che "importante" significa per me. Neanche accanto a Ted Kennedy mi sono sentita in soggezione. Invece a un metro da "lui" si. Mi sarei inchinata se potevo. Con lo stesso significato che si da all'inchino in Oriente: come una giapponese con il suo kimono.

Ma la cosa che proprio mi ha ferito dell'articolo di ieri, non è che è morto. Perché io non lo so se sia meglio vivere o morire. Nemmeno il fatto che nessuno abbia voluto dare un euro per fargli il funerale. Non credo gli importasse molto. Nella parte finale dell'articolo si diceva "Forse derubato e picchiato". Di una persona "normale" si saprebbe se è morta perché è stata picchiata. Di lui no, perché alla fine a nessuno interessa saperlo e quindi è un "dettaglio" che solo gli angeli dell'ambulanza conoscono.

64 anni sono pochi, ma penso che per lui fossero tantissimi. Credo fosse quella la ragione della sua innata eleganza e del suo talento: l'aver già intuito l'infinito. E ora, finalmente, l'ha raggiunto.