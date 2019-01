Rubriche : lettere alla gazzetta



Elezioni 2017, Betti e Barabini: "Finalmente emergono gravi scorrettezze"

lunedì, 28 gennaio 2019, 14:58

di cinzia barabini - roberta betti

Cinzia Barabini, presidente Lucca in Movimento e Roberta Betti, segretario politico SìAmoLucca intervengono con questa lettera in merito all'articolo in cui si parlava della strategia politica adottata nelle amministrative del 2017 al ballottaggio, dalla Sinistra lucchese:

Egregio direttore,

che vi furono giochi sporchi durante la campagna elettorale del 2017 per l'elezione del sindaco di Lucca, nel tentativo purtroppo poi riuscito di non far vincere la nostra coalizione con mezzi scorretti, lo avevamo intuito e denunciato a suo tempo.

Mai però finora un esponente della sinistra aveva ammesso che quella fu una strategia studiata a tavolino, e oltretutto non perché lo schieramento credesse al rischio di un ritorno del fascismo, quanto perché quella fu ritenuta l'unica disperata mossa per cercare di bloccare la voglia di cambiamento che, fin dal primo turno, era stata evidente nei risultati.

Ciò che abbiamo letto sulla Gazzetta di Lucca, oltre ad essere grave, è la conferma che quel risultato fu influenzato da una campagna che nei metodi violò secondo noi le regole democratiche sfociando nel penale. Ci darà atto che nell'ultimo anno non abbiamo più rivangato certe vicende, pur trattandosi di questioni clamorose su cui, a parti invertite, gli altri avrebbero scatenato un putiferio.

Lo facciamo di nuovo oggi, dopo la pubblicazione del suo articolo che fa tornare la vicenda di attualità. Approfittiamo tuttavia di questo nostro intervento non tanto per rispolverare quella che resta una delle pagine più buie degli ultimi anni, e su cui siamo convinte ci sarebbero ancora gli estremi per indagare, quanto per far capire come quanto è accaduto ci spinga a non arrenderci sul fronte dell'impegno per Lucca.

Proprio per il clima in cui sono maturati i fatti, è nostro dovere come liste civiche proseguire l'impegno sia nel contestare alcune scellerate scelte dell'amministrazione comunale, senza fare sconti, sia per proporre soluzioni alternative ai tanti problemi che attanagliano il territorio. Lo dobbiamo agli elettori come naturale che sia quando si siede all'opposizione, e a maggior ragione se la circostanza è maturata per aspetti che poco chiari e inquietanti.