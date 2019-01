Rubriche : lettere alla gazzetta



"Emergenza al canile municipale"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 23:30

Al canile municipale cinque cani con problemi comportamentali saranno trasferiti: dove?, si chiedono i rappresentanti delle associazioni animaliste:

Dopo l’attribuzione alla Cooperativa Ponteverde dell’appalto per la gestione del nostro canile cittadino, sono emersi importanti problemi relativi alla situazione di quelli che ad oggi sono dieci cani, dei quali cinque adottabili e cinque con problemi comportamentali. Questi animali erano stati da tempo sistemati in box singoli per difficoltà di convivenza con gli altri. Oggi quella che era solo l’ipotesi di spostarli altrove è diventata una realtà ed entro quattro giorni quattro cani verranno spostati: noi, come associazioni animaliste e come cittadini di Lucca, vogliamo risposte dagli Enti competenti (Comune? ENPA?) sulla destinazione di questi cani che fino ad oggi sono stati seguiti molto bene, anche con l’ausilio di un educatore che ha migliorato molto il comportamento della maggior parte di essi. Ma proprio per questo, in particolar modo per per i cani problematici sarebbe molto difficile adattarsi ad ambienti e persone nuove, dato che riescono a rapportarsi con un solo operatore e con abitudini ed attenzioni adeguate. Ci domandiamo infine come, nell’ottica di una gestione civile e attenta ai bisogni degli animali, questa decisione crudele non possa essere evitata.

Associazioni: S.O.S. Animali e Ambiente, Luciana Sorbi - I pensieri di Fido, Michela Cosmi - Battito Animale,

Monica Di Mauro – NEKO e Movimento Civico Gatti Lucchesi, Sara Cesaretti – Associazione

Culturale Salvemini, Gabriele Martinelli – AMALO, Giada Rugani –