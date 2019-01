Rubriche : lettere alla gazzetta



Giancarlo Favarin, la solidarietà di Umberto Sereni

martedì, 29 gennaio 2019, 13:21

di umberto sereni

Sulla vicenda Favarin e sulla lunga squalifica del tecnico rossonero, ospitiamo volentieri un intervento del professor Umberto Sereni da sempre supertifoso della Lucchese:

Per quello che può contare ci tengo a esprimere pubblicamente una convinta solidarietà a Giancarlo Favarin. Non certo per il gesto di domenica scorsa, assolutamente riprovevole, che lo stesso Favarin ha stigmatizzato con parole sincere, ma per la sua storia sportiva che lo ha distinto e fatto apprezzare per indubbie capacità professionali e per atteggiamenti sempre improntati a quei valori che lo sport dovrebbe incarnare.

Ricordo sempre volentieri gli anni durante i quali ( presidenza di Giuliani, mai ringraziato abbastanza ) Giancarlo Favarin assunse la guida della “Lucchese” e portò i rossoneri alle vittorie finali in due anni consecutivi, restituendo alla squadra la dignità che aveva smarrito e rimettendo la “Pantera” nel vivo cuore della città. L’entusiasmo e la passione si respiravano tra la gente che tornava a riempire il Porta Elisa assicurando alla squadra quel calore che è un tonico indispensabile per vincere le partite.

Anch’io cercai di fare la mia parte: con il grido “Forza Pera” e poi attivandomi per la mobilitazione dei tifosi con le “radunate mangerecce” ( la cinghialata alla macelleria Tuccori, la tortellata agli Orti di Samuele Cosentino ) che riunivano centinaia di sostenitori in un clima di festosa amicizia. Lo stesso che portavamo nelle trasferte ( Gradisca, Sacile, Bassano) dove meritammo il rispetto dei tifosi locali. E soprattutto dove, nelle trattorie, ci facemmo conoscere per una certa attitudine famelica che lasciava impressionati gli osti. Ero ospite fisso della “presidenziale” di Giuliani, ed ebbi allora modo di conoscere più da vicino l’allenatore Favarin che mi sembrò da subito persona di grande buon senso, dotata di una umanità e di una onestà non facili da trovare.

Con grande soddisfazione in quei due campionati sperimentai che i miei due pupilli, Manuel Pera e Marino Taddeucci, si erano imposti a suon di goal, risultando tra i principali artefici dei successi rossoneri. Favarin li adottò, li protesse e li fece crescere, come deve saper fare un vero allenatore, che è al tempo stesso una guida premurosa e un attento educatore.

E’ perché ricordo la sua storia che sento il dovere di difendere Favarin, alla fin fine vittima della sua tanta generosità. Il carico di tensioni che sopporta da quando ha ripreso in mano la “Lucchese”, l’esasperazione delle ultime settimane, quando non è passato giorno senza che arrivasse la noitizia della “fine” della “Lucchese”, avrebbero schiantato anche un elefante. Se poi ci mettiamo la concitazione della gara con l’ “Alessandria”, con tanto di rancori pregressi, allora si può arrivare a capire il gesto di domenica. Lo ripeto assolutamente riprovevole e censurabile, ma da considerare come il frutto indesiderato di una situazione che Favarin ha subito.

A comminargli la sanzione ha provveduto la Lega ed è stato giusto perché episodi del genere non possono essere tollerati. Anche la Shoah invocata per l’occasione dal Presidente della Lega c’entra come il culo con le quarantore.

Le testate passano, ma i problemi della “Lucchese” restano: per fortuna c’è una buona squadra che ce la mette tutta per salvare il salvabile.

Come sempre. “Forza Lucca! Forza Lucca!“