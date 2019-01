Rubriche : il biscaro sciolto



Il Biscaro Sciolto e la crisi dei camion del viale Europa

venerdì, 4 gennaio 2019, 15:20

Sono mesi che leggo su La Gazzetta di Lucca, le rubriche del direttore. Belle toste che riescono sempre a mettere il dito nella piaga. Si scovano magagne con acume, alzando spesso altarini, che per tanti è meglio lasciare ben coperti. Ma se le rubriche de La Gazzetta guardano i vizi dei “lucchini” un po’ bacchettoni che hanno spesso la puzza sotto il naso, mi son detto: ma non si potrebbe raccontare qualcosa anche di Capannori dove ne succedono di cotte e di crude? Ho domandato al direttore Grandi, che conoscevo solo di fama, invitandolo a fare qualcosa oltre il confine di Picciorana e Antraccoli. Di risposta mi ha chiesto di inviargli suggerimenti – anche se la posta con la chiocciola non è il mio forte – perché le cose andrebbero dette, sulle assurdità di questa terra, bella straordinaria, ma anche non esente da controversie, incoerenze e ricco di cazzate.

Al mi’ paese mi chiamano il Biscaro Sciolto, certamente perché sono un po’ bischero, non lo nego, ma anche perché alquanto sciolto: le cose mi garba dille tutte, fino in fondo, senza stare a vedere se quello o quell’altro potrebbero rimanerci male. Senza peli sulla lingua per intendersi.

Per motivi di lavoro devo ogni giorno viaggiare in qua e là, per tutto il comune di Capannori, checché ne dica il Menesino (amichevolmente chiamato dai noi capannorotti), sindaco pro-tempore del mi’ comune, non è una città, ma un territorio pieno zeppo di paesotti, ognuno con il suo campanile, ognuno con il suo cimitero e ognuno con il suo scemo di turno. Da Ruota a Matraia, da Castelvecchio di Compito a San Gennaro, così passo le mia giornate e di frittate ne vedo a giornate sane.

Mi fermo spesso anche ai bar, vere chiese laiche nelle frazioni, dove il gossip paesano fa da padrone. L’altro giorno a Lammari, quattro accaniti giocatori di briscola seduti ad un tavolo, ragionavano del viale Europa, una vera croce per chi ci passa, ma soprattutto per chi ci vive. Dopo anni che comune prende per il culo, con le targhe pari e dispari, con i divieti fasulli e con i vigili che ti misurano la velocità, ma si guardano bene dal controllo dei divieti per i camion, pare che a giorni scatti l’ora X. Sarebbero pronte le telecamere per fotografare chi sgarra e multare i grossi autocarri che non rispettano le norme. Regole ferme lì da anni che nessuno ha mai cagato. Tutto sommato, noi capannorotti non possiamo che dire: era l’ora. Di questa viale se ne son dette di cotte e di crude, sindaco e assessori hanno riempito le fosse di chiacchiere e promesse fasulle: sarà questa la volta buona?

Menesino batte il ferro su tutti i fronti, fra pochi mesi dovrà confrontarsi per cercare di essere rieletto, un lavorino bono deve mantenerselo, anche perché altrimenti, dovrebbe far domanda per il reddito dei grillini, essendo un disoccupato. I voti deve trovarli soprattutto tra coloro che sono stanchi di sentire sempre i soliti discorsi, qualche promessa dovrà portarla a compimento, non credete?

E così accontentando (forse) qualcuno quanti ne farà incazzare? Soprattutto i vicini lucchini (tanto loro non lo votano il sindaco di Capannori) che si vedranno così riversare sulla circonvallazione una marea di camion che dall’autostrada dovranno dirigersi in Garfagnana. Si perché poi, diciamoci la verità, strade alternative non ce ne sono, grazie anche allo stesso Menesino, che dall’alto della sua poltrona di presidente dell’inesistente ex provincia di Lucca, ha fatto e sta facendo di tutto per intralciare il progetto di grande viabilità, in una piana ingessata e intasata, dove ormai per circolare è preferibile utilizzare le redole sterrate.

Se ne vedranno delle belle. Mentre il sindaco, in pompa magna e fascia al collo, non si farà mancare la nuova occasione per l’ennesimo selfie inaugurativo, ma soprattutto, autocelebrativo sotto le telecamere del viale Europa, come reagiranno i compagni di partito della città capoluogo?

Auguri, buon anno dal Biscaro Sciolto.