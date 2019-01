Rubriche : il biscaro sciolto



Il Biscaro Sciolto e le firme per mantene' la poltrona al sindaco

giovedì, 17 gennaio 2019, 15:48

L’altra sera mi ha telefonato Giorgino del Pirata che da anni, ormai, sta nel compitese. Andavamo a scuola insieme alle medie a Capannori (quando ancora si chiamavano così). Ci conosciamo da una vita in pratica e, quando più e quando meno, non ci siamo mai persi di vista. E’ uno che ce l’ha col mondo intero. E’ bono come il pane e non farebbe mai male neanco ad una mosca, ma non gli va bene mai niente: quello sbaglia, quell’altro è un cretino, quell’altro ancora è un affarista che pensa solo per se. Insomma, diciamo che ha uno spirito soprattutto critico.

Comincia a ragionà di su’ pa’ che è vecchio e ha perso la memoria, di su’ ma’ che non sta’ più sulle gambe, che gli tocca fa il badante, che un ne può più e lì dai. Prima di salutarmi mi confida: “Hai visto che ha studiato il sindaco? Sta mandando a giro in lungo e in largo i suoi scagnozzi, a raccattà le firme, per farsi rimettere al suo posto quando ci saranno le elezioni”. Casco dalle nuvole non capendo cosa voleva dirmi Giorgino con questa affermazione. “Si – dice – passano per le case, è venuti due ragazzotti anche dalla mi’ sorella, suonano il campanello e ti chiedono se firmi per far rimanè al su’ posto il Menesino”. Oh bella dico io, che novità è questa?

Certo le studiano di tutte per mantenere salda la poltrona. Io sapevo che le firme si raccoglievano per una petizione, per un referendum, per dare il nome ad un strada o ad una piazza, ma che si cerchi le firme per mantenere il sindaco al su’ posto, è la prima volta che lo sento dire. Per non saper né leggere né scrivere, dopo quello che mi ha detto Giorgino del Pirata, comincio ad indagare qua e là per i paesi con quelli che conosco. Pare incredibile, ma sembra proprio che sia così. Numerosi sono coloro che mi hanno confermato, la visita di questi individui, ai quali i cittadini rispondono con un certo imbarazzo. Lo credo bene, le parole dignità e correttezza, per molti evidentemente, non ha più alcun senso.

Questi tizi, mi confermano, arrivano nelle case, ti sonano il campanello dicendo: “La lasci la tua firma per ricandida' il Menesino. E’ stato bravo, bada quante cose belle ha fatto, se firmi ci dai una mano a sostenerlo”. Roba da briai. Ma c’è di più. A mandà a giro per i paesi, il Menesino non avrebbe inviato qualche bamborotto in cerca di fortuna o di un lavoro anche precario. All’uscio di tanti capannorotti si sono presentati assessori e consiglieri comunali. Persone di tutto rispetto di grande correttezza e rispettabilità, ma con queste uscite poco decorose, dimostrano di mettere la propria dignità sotto i piedi, al servizio del proprio sovrano e signore.

E questi poveri capannorotti che si sono visti piombare in casa illustri personaggi del mondo politico locale che avranno pensato? Li volevano chiappà tutti a gallina, in quanti ci saran cascati. Ci saranno coloro che li hanno accolti a braccia aperte indubbiamente, ma in tanti hanno respinto la provocazione e in tanti sono rimasti scioccati e sbigottiti da questa iniziativa che non ha precedenti. Se fosse capitato a me gli avrei alzato contro, i miei tre cagnacci da morso.

Anche sui social che ora van di moda, mi dice il mi’ cugin Rinaldo, si è scatenata la bufera. Ci credo. Non sarà che questa geniale operazione, avrà un finale alla Tafazzi. Chi è Tafazzi? E’ quello che godeva a tirassi le martellate sulle palle... ve lo ricordate?

Insomma cari concittadini, votate chi vi pare e non vi sentite vincolati da queste manovre che speculano sulle preoccupazioni e sull’imbarazzo della gente. Che siate rossi, bianchi, neri, gialli o verdi votate come volete e come vi dice la testa, se vi piace il Menesino, dateni il voto altrimenti lasciate perdere. Quella firma lì, non conta un bel niente. La bellezza della democrazia popolare è proprio questa, fare come ci pare senza farsi abbindolare il cervello.

Perché come recitava un vecchio manifesto elettorale di quei volponi dei Demoni-Cristiani di un tempo: “Nel segreto della cabina elettorale, Dio ti vede e Stalin no” ed il Padreterno non scatenerà mai l’inferno, se votate l’uno o l’altro, datemi retta.