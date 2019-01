Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il bluff del decreto e della lotta sulle pensioni"

martedì, 8 gennaio 2019, 08:52

di umberto franchi

Umberto Franchi, ex sindacalista della Cgil, sul decreto "Quota 100" e sulla lotta di Cgil - Cisl - Uil sulle pensioni.



"Pensioni: perchè’ è un bluff la “Quota 100”? Perchè è un bluff la lotta di Cgil - Cisl - Uil?



Il bluff della “Quota 100” è per questo motivo:



Prima della riforma Fornero, un lavoratore che aveva 18 anni di contributi al 31/12/95, poteva andare in pensione con 40 anni di contributi maturando l’80 per cento del salario lordo media ultimi cinque anni (260 settimane). Se il lavoratore lavorava più di 40 anni quando andava in pensione continua a prendere l’80 per cento della pensione sempre basata su 40 anni d contributi.



Con la riforma Fornero, dal 31 dicembre 2011, oltre allungamento dell’età fino a 67 anni, hanno anche stabilito che per gli anni successivi a partire dal 2012, chi va in pensione matura solo con il sistema contributivo che è notevolmente più basso. Il decreto del governo chiamato “quota 100”, non ripristina il sistema retributivo ed i 40 anni di contributi per percepire una pensione pari all’80 per cento della media del salario degli ultimi cinque anni. Ad esempio un lavoratore che ha la quota 100 formata da 40 anni di contributi e 62 di età (quota 102) può andare in pensione anticipata ma per ogni anno che gli manca ad arrivare ai 67 anni (cinque anni), avrà una decurtazione annua di quasi il 5 per cento e se andrà in pensione a 62 anni, non prenderà l’80 per cento ma circa il 60 per cento, di quello che avrebbe percepito prima della Fornero (altro che cancellazione della Fornero). Quindi la platea degli interessati sarà ridotta.



Il bluff della lotta Cgil-Cisl-Uil è per questo motivo:



Cgil Cisl Uil chiamano i pensionati ed i lavoratori alla lotta per difendere il sistema di rivalutazione automatica delle pensioni, che doveva ripartire dal gennaio 2019 e che invece questo governo vuole continuare con il “sostanziale” ripristino della legge Fornero… Ma ecco cosa prevede il decreto del governo:



In tabella rivalutazione pensioni dal 2019. La perequazione in funzione dell’importo lordo mensile anziché al 100 per cento di rivalutazione del tasso inflazione a 1,1 per cento, sarà:





Pensione rivalutazione 2019 indice rivalutazione 2019 indice differenza

pre manovra definitiva

fino a 3 volte il minimo 100% 1,10% 100% 1,10% 0

fra 3 e 4 volte il minimo 90% 0,99% 97% 1,07% 0,077%

fra 4 e 5 volte il minimo 90% 0,99% 77% 0,847% -0,143%

fra 5 e 6 volte il minimo 75% 0,825 52% 0,572 -0,253

fra 6 e 8 volte il minimo 75% 0,825 47% 0,517 -0,308

fra 8 e 9 volte il minimo 75% 0,825 45% 0,495 – 0,33

Sopra 9 volte il minimo 75% 0,825 40% 0,44 -0,385



Quindi, fino a tre volte il minimo la perequazione è e resta all’1,1 per cento. Per le pensioni più alte, il nuovo indice di rivalutazione introdotto dalla manovra fa scendere leggermente gli importi, con l’eccezione dei trattamenti fra tre e quattro volte il minimo, quindi fra 1.522 e 2.029 euro, che si rivaluteranno al 97 per cento (invece che al 90 per cento).



Quindi, in questo caso l’indice applicato nel 2019 sarà dell’1,067 per cento. Un trattamento di 2mila euro lordi, quindi fra tre e quattro volte il minimo, ci guadagna.

Per gli importi superiori scatta l’aliquota del 77 per cento, con rivalutazione quindi pari allo 0,847 per cento (anziché 0,99 per cento). Con il sistema pre manovra la valutazione sarebbe stata del 90 per cento (quindi, con indice pari a 0,99 per cento). Se ad esempio la pensione è pari a 2200 euro, il discorso cambia: si applica il 77 per cento, quindi un indice di rivalutazione di 0,847 per cento. Significa una rivalutazione di 18,6 euro al mese. Senza modifiche, sarebbe stato pari a 21,7 euro. In questo caso, c’è uno scarto di 3 euro circa, a sfavore del pensionato.



Per 4 mila 500 euro la penalizzazione sale a -15 euro/mese circa e per 5 mila euro -19 euro/mese.



La domanda che allora sorge spontanea: giusta la mobilitazione, ma per cosa dobbiamo mobilitare i pensionati e i lavoratori?



Credo che sia necessario fare chiarezza su quattro punti fondamentali: La mobilitazione dei lavoratori e pensionati va fatta, ma non solo in difesa della rivalutazione delle pensioni medio basse, perchè esse a causa del blocco della legge Fornero, una pensione di 1.500 euro nette è stata decurtata di circa 100 euro mensili, a causa del mancato adeguamento all'indice Istat, occorre quindi rivendicare un forte incremento delle pensioni medie/basse, per ottenere ciò che è stato tolto ai pensionati; La riforma delle pensioni quota 100, non deve avvenire con penalizzazioni. Ad esempio: chi ha 40 anni di contributi e 60 di età deve andare in pensione maturando l'80 per cento del salario (media ultimi 10 anni, sistema retributivo), come avveniva prima della riforma Fornero, senza subire penalizzazioni per gli anni mancanti ai 67 anni di età; Occorre rivendicare la divisione tra assistenza e previdenza, facendo pagare l’assistena allo stato e non alle casse dell’iInps; Il taglio alle pensioni d'oro, da 5, 10, 20 mila ero mensili, possono e debbono pagare un contributo solidale a favore di quelle medio basse, e quindi i sindacati non devono fare la battaglia per non fare togliere anche a loro il contributo (taglio) stabilito dal governo… il concetto di solidarietà ed uguaglianza prevede che chi ha la fortuna di avere pensioni doro possa e debba pagare qualche cosa per i più deboli.



Solo in questo modo è possibile e necessario mobilitare pensionati e lavoratori … il resto sarebbe "aria fritta".