"Il bluff delle pensioni"

mercoledì, 30 gennaio 2019, 10:38

di umberto franchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa considerazione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, su quanto dichiarato dal ministro Salvini su La7 in merito alle pensioni.



"Salvini su La 7 ha detto: se uno va in pensione con quota 100 non ci sara' nessuna penalizzazione... però se va in pensione a 62 anni anzichè 67 e' ovvio che non perderà i cinque anni di contributi e la pensione diminuirà rispetto a se andava in pensione a 67 anni.



Ora, apparentemente sembrerebbe un discorso logico e giusto, in realtà e' un bluff per questi motivi: prima della riforma Fornero, con 40 anni di contributi e 60 anni di età (quota 100) il lavoratore poteva andare in pensione percependo l'80 per cento del salario lordo media ultimi 10 anni 'con il sistema retributivo (circa il 100 per cento del netto) come quando lavorava; se un lavoratore andava in pensione con 62 anni di eta' e 38 anni di contributi, avrebbe percepito il 76 per cento della pensione lorda, circa il 94 per cento del netto; con la riforma Fornero, non solo e' stata allungata l'eta', ma per prendere l'80 per cento del lordo (100 per cento della pensione netta) non basta andare in pensione con 40 anni di contributi... e per prendere il 76 per cento della pensione lorda (94 per cento della pensione netta) non basta andare in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni di eta'... servono 67 anni di eta' altrimenti prende meno (affermazione di Salvini).



Ora, Salvini in campagna elettorale aveva detto che bisognava smontare la riforma Fornero, in realta' resta inalterata, con la sola possibilità di andare in pensione prima ma con una decurtazione sostanziale di circa il 5 per cento di ogni anno... (sistema Fornero contributivo). Non rispetto ai 67 anni come ha detto Salvini a La7, (dimostrando di non conoscere nemmeno la legge quota 100 che ha voluto) ma rispetto ai 43 anni e tre mesi di contributi necessari, come stabilito dalla Fornero, per prendere l'80 per cento del salario lordo (100 per cento netto sistema retributivo).



Penso quindi , che difficilmente andranno in pensione quota 100 un milione di persone come sostiene Salvini, al massimo saranno cento mila... perchè quando i lavoratori si accorgeranno del grosso taglio sulla propria pensione, capiranno che e' un bluff e non ci andranno e saranno più "incazzati" di ora..."