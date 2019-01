Rubriche : tra cinema e storia



Incombe l'ennesimo film sulla "Reina di Scotia"

mercoledì, 16 gennaio 2019, 23:25

di luciano luciani

Sugli schermi di tutto il mondo incombe, per l'ennesima volta, la storia della tragica vita di Maria Stuarda, indomita regina di Scozia. Un film della regista Josie Rourke al suo debutto cinematografico con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant e Guy Pearce.

che ben promette al botteghino e presso il grosso pubblico, rielaborando la risaputa vicenda di amore e morte una donna che è ancora oggi rappresenta un motivo di venerazione per i caparbi scozzesi che ne hanno fatto un simbolo della loro terra.

Poche donne come lei hanno ispirato poeti e scrittori e fra questi non vanno dimenticati Schiller e Alfieri, ma la sua immagine più bella rimane sempre quella dipinta da mano di un ignoto ed esposta nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Proprio da quel ritratto si potrebbe partire per arrivare nell’estremo lembo nell’Isola Verde, dove Maria fu regina ancor prima di nascere in quanto il padre, Giacomo V Stuart. era morto la settimana prima della sua venire al mondo.

Maria vide la luce nella più antica città scozzese, la storica città di Linlithgow, posta tra Edimburgo e Falkirk, figlia di Giacomo e di Maria di Lorena Guisa, nell’anno di grazia 1542. I suoi primi pianti trovarono la eco del pianterreno di un antico palazzo, le cui rovine oggi dominano le tranquille acque del lago che prende il nome dell’omonima località. Pochi giorni dopo la sua nascita, la piccola fu portata al Castello di Stirling per difenderla da eventuali maneggi di nobili, e in questo castello- fortezza la regina dimorerà a lungo negli anni successivi, devota a quella costruzione solida e imponente, fortemente abbarbicata a una grande roccia di basalto.

Non c'è città e villaggio scozzese che non presenti ancora oggi i segni del passaggio della sovrana che Enrico VIII voleva in sposa per il figlio, futuro Edoardo VI, e che andò invece in moglie a Francesco II, il Delfino francese, portando così alla Francia in dote la corona di Scozia. oltre ad altre pretese che arrivavano sino al al trono anglosassone: quando Elisabetta divenne sovrana, la regina Maria affermò altezzosamente che lei sola era la vera regina dell’Isola.

Quando le muore il marito francese, Maria non esita a sposare il conte di Darnley al quale era legata da viva simpatia fin dai tempi del suo matrimonio. Si narra in proposito che la sovrana, allora ventitreenne, durante una gita con il giovane conte nella città di Lochmaben, nel suo scozzese, visitando le rovine del famoso castello Loch s’imbattè in un’indovina la quale volle leggere la sua mano e alla fine esclamò: ”Vedo una strada che ti porta in Inghilterra!” e l’indovina avrebbe voluto aggiungere qualcos’altro, ma fu subito interrotta da Maria che ridendo esclamò: “ Basta, basta. Ho paura, non voglio andare lì, sono troppo affezionata e ho troppe persone care nella mia Scozia!”

Seguendo le tappe della vita della sovrana incontriamo a un certo momento un italiano, Davide Rizzio, un musicista che era riuscito ad accattivarsi le simpatie della regina e ne era diventato perfino il confidente e consigliere personale. Accade così che nel palazzo di Holyrood House, ai piedi del Mile Royal di Edimburgo, tuttora residenza ufficiale in Scozia della monarchia inglese, si possano visitare gli appartamenti della regina, compresa la sua sala di ascolto, la camera da letto e lo scalone segreto dove intrecciava le sue relazioni amorose. Ma nella sala da pranzo della Torre nord una targa d‘ottone richiama subito l’attenzione. Vi si legge: “Il corpo di Rizzio fu lasciato qui dopo il suo assassinio nella sala da pranzo il 9 marzo 1566”. Triste destino di un avventuriero, odiato dai nobili e pugnalato a tradimento, pochi istanti dopo che egli aveva accompagnato la “sua” sovrana in quella vecchia costruzione piramidale conosciuta come ”il bagno della regina Maria” dove si racconta che la sovrana. per accrescere la sua bellezza. spesso si immergesse in tinozze colme di vino bianco fatto venire dall’Italia.

L’adorazione che gli uomini ebbero per lei si ritrova poi nella piccola città di Kinross, venticinque miglia a nord di Edimburgo, sulle rive del lago Leven. Nel castello Maria subì una prigionia, che durò ben undici mesi, dopo la sconfitta subita dal suo esercito. Il castello di Loch Leven era stato fondato nel Cinquecento da Congal, re dei Pitti ed era stato a lungo residenza reale. Qui molti tentativi furono compiuti per per liberare la regina, ma solo nel maggio 1568, un giovane paggio, William Douglas, ebbe successo nella sua impresa. Riuscì, infatti, a procurarsi le chiavi del castello, liberò la sua sovrana, poi chiuse le porte del castello alle sue spalle e gettò le chiavi nel lago. Questo, almeno, è quello che ci racconta Walter Scott, nel suo Abate, 1820.

Ma la residenza preferita della regina fu indubbiamente il castello di Glamis, dimora della regina nella contea Angus, scena dell’assassinio di Duncan nel Macbeth di Shakespeare. Ultima tappa scozzese ispirata "Reina di Scozia" potrebbe essere la visita alle pittoresche rovine dell’abbazia di Dundrennan, nel sud-ovest della Scozia, fondata nel 1142, dove la regina Maria trascorse le sue ultime ore sul suolo scozzese nel lontano 1568: si può perfino vedere la roccia da cui ella passò sulla barca che l’avrebbe portata, attraverso l’estuario Solway, a Workington, al confine inglese per l’ultima sua avventura terrena che si concluderà nove anni dopo con la condanna a morte.