Rubriche : lettere alla gazzetta



"Inutile avere le città d'arte piene di turisti, ma con i musei chiusi"

mercoledì, 30 gennaio 2019, 10:54

di bruno pollacci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Bruno Pollacci, lucchese e direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa, in merito alla visita fatta alla città di Lucca in occasione della giornata dedicata alla promozione e visita ai musei nazionali.

"Un mese fa, per la prima domenica del mese, giornata dedicata alla promozione e visita ai Musei Nazionali, sono andato a Lucca per visitare il Museo Nazionale di Villa Mansi, ma con forte disappunto l'ho trovato chiuso, e solo dopo aver suonato, ho ricevuto informazione da un custode, che il museo era chiuso per mancanza di personale.



Proprio nella giornata nazionale predisposta per promuovere la visita ad i musei nazionali. Un ministro anni fà dichiarò che con "la Cultura non si mangia" ed io mi chiedo se quel ministro si rendeva conto di parlare nella Nazione tra le più visitate al mondo proprio da un turismo internazionale preziosissimo per le casse nazionali, pubbliche e private, che viene anche per la varietà e grande bellezza dei nostri paesaggi, marini, montani, collinari, lacustri e campestri, ma che soprattutto viene per le Città d'Arte e riempie i nostri musei proprio per la straripante e qualificata quantità di Arte, Cultura e testimonianze storiche di cui il nostro Paese è ricchissimo. Quindi è proprio anche grazie alla cultura che "si mangia" in Italia e quando lo Stato deve decidere come investire il denaro dei propri cittadini, credo sia importante, dopo aver dato le giuste priorità alla sanità, alla sicurezza del territorio ed aver messo in sicurezza ponti e scuole che crollano, che si ricordi anche di mettere in condizione i Musei di poter offrire la propria visibilità, garantendo il minimo personale sufficiente con un minimo orario di visita.



E' una preziosità prestigiosa che onora ed eleva il nostro Paese e contribuisce in modo esponenziale anche alla sua sopravvivenza economica. Nei miei 50 anni di attività professionale ho avuto l'onore di essere presente con mie opere in molti musei nazionali ed internazionali (in Francia, Brasile, Spagna, Ungheria, Stati Uniti, Russia e Belgio) e questa mia opera "Omaggio all'armonicista Blues Carey Bell" fà parte di uno degli ultimi musei nati in Italia: il "Museo degli Artisti Contemporanei del Terzo Millennio" situato nel Convento di S.Francesco a Policastro Busentino, nel Comune di Santa Marina, in provincia di Salerno. Per ricordarci che non solo nelle più grandi e conosciute città italiane della cultura si trovano preziosità e curiosità culturali ed artistiche.



L'Italia è un Museo ricco di fascino e bellezza a cielo aperto dalla Sicilia al Trentino, ed in ogni Regione possiamo vantare storia, Arte e Cultura di altissima qualità con una densità e ricchezza che nessun altro Paese al mondo può vantare. Abbiamone cura ed andiamone fieri".