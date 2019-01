Rubriche



Le legge italiana è all’avanguardia nella lotta al riciclaggio nel gioco d’azzardo

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:07

Il gioco d’azzardo online rappresenta il presente e il futuro di questo settore. Per anni la fetta più ampia dell’indotto, a qualunque latitudine proviamo ad adattare il dato, è toccata alla rete fisica e all’analogico, in particolar modo grazie ad apparecchi di gioco come slot machine e videolottery.

Negli ultimi anni il gioco digitale è letteralmente esploso, solo citando il caso italiano possiamo dire che nel giro di un triennio il gambling ha aumentato la sua raccolta quasi del 100%. L’offerta si fa sempre più ampia e smart, attrattiva per diverse tipologie di giocatori di ogni fascia di età, e anche accedervi è piuttosto semplice. Inoltre questa offerta è potenzialmente illimitata visto che ogni nuovo passo in avanti in campo tecnologico potrebbe rappresentare una nuova attrattiva da coniugare nel settore.

Insieme alle possibilità sono cresciute a dismisura anche le frodi e le modalità per compierne. La presenza di norme e regolamenti antiriciclaggio negli ordinamenti nazionali è assolutamente fondamentale, nell’ambito continentale lo è ancor di più l’omologazione delle leggi considerata la semplicità con la quale oggi si può operare, anche in maniera fraudolenta, sul web.

La V direttiva europea antiriciclaggio

Nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 è stata pubblicata la V direttiva antiriciclaggio, precisamente la direttiva n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che va ad implementare la precedente direttiva 2015/849 ovvero la IV direttiva, quest’ultima approvata in ottica anti attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (la legge è stata strutturata proprio in seguito all’ondata di attentati del 2016 che ha lasciato la comunità europea sotto choc).

La legge lascia per lo più invariate modalità di fruizione del gioco e i limiti per i giocatori, a essere coinvolte sono soprattutto gli operatori del settore che vengono gravati di maggiori responsabilità e obblighi sui controlli. In estrema sintesi la legge prevede:

più apertura nell’accesso alle informazioni dei titolari effettivi dei conti di gioco, in modo da favorire la trasparenza su trust e titolarità delle società;

focus su carte prepagate, valute virtuali e rischi connessi;

cooperazione più stretta nella comunicazione dei dati utili tra le unità di informazione finanziaria;

maggiori controlli sulle attività che riguardano paesi terzi ad alto rischio.

La legge italiana contro il riciclaggio di denaro

Per quanto spesso al nostro paese venga contestato un certo ritardo nella ricezione delle leggi europee non è certamente questo il caso. Bisogna premettere che l’Italia conduce già un’azione di controllo piuttosto efficace tramite l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) e SOGEI, la società di consulenza informatica per la pubblica amministrazione interna al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In termini di legislazione l’Italia ha recepito la IV direttiva EU prima e la V poi con il decreto legislativo del 25 maggio 2017 n.90. La legge è in linea con quanto previsto dall’ordinamento europeo e quindi particolarmente incentrata sul ruolo degli operatori di gioco.

L’articolo 52 recita: “I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo“. La norma qui si fa particolarmente specifica obbligando le aziende a monitorare:

lo stato dei conti di gioco, in particolare quelli con movimenti rilevanti;

i conti con concentrazione anomala di vincite, soprattutto figlie di giochi in cui c’è interazione tra i giocatori;

la tipologia degli strumenti di ricarica di certi conti, oltre alla frequenza e alle fasce orarie;

eventuali anomalia desumibili dal rapporto depositi-prelievi.

Che cos’è il chip dumping?

È ormai risaputo che nei giochi a distanza, in particolar modo nei giochi di carte skill games (giochi legati all’intuito e l’abilità piuttosto che alla sorte) si corra il forte rischio di riscontrare casi di chip dumping. Questa non è altro che una pratica di riciclo del denaro sporco che consiste nel passaggio di soldi da un giocatore a un altro tramite le vincite del gioco (e relative perdite volontarie).

Particolarmente adatti a questo tipo di azioni fraudolente sono le sfide uno contro uno come negli heads up di poker, la scopa o la briscola. Funziona così: mettiamo che ambo i giocatori depositino 10 euro per un piatto da 20. Se la commissione sul gioco è mediamente del 10% allora uno dei due porterà a casa 18 euro, totalmente puliti.

Un sistema semplice, anche piuttosto elementare ma che sarebbe impossibile da individuare se le cifre in questione non fossero 100 volte più alte di quelle usate come esempio. È su questi movimenti di carattere sospetto che l’Italia e l’Europa contano di contrastare il fenomeno.

Che cos’è il multi accounting?

Ancora più indietro nella storia delle frodi del gambling troviamo il multi accounting, una pratica che ogni volta sembra al capolinea eppure trova sempre nuovi modi per ripresentarsi. In pratica si tratta del tentativo di un giocatore di avere più account e partecipare allo stesso torneo con più alias. Questo ovviamente aumenta le possibilità di vincita di un giocatore e penalizza gli altri.

C’è stato un tempo in cui questo tipo di frode poteva essere fatto con discreta semplicità, al massimo assurgendo ad assurde scuse (se incriminati) quali l’avere più account appartenenti a vari membri della famiglia. Oggi niente di tutto questo è più fattibile se non da chi è davvero esperto (e anche in possesso di documenti falsi e capacità di mascherare il proprio indirizzo IP).

Tornando alla legge italiana, all’articolo 53 del dl del 25/05/17 n.90 c’è scritto che gli operatori dovranno consentire le ricariche dei conti “esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco” (quindi con carte e documenti verificati). Inoltre l’archivio di ogni singolo indirizzo IP degli iscritti dovrà restare in archivio per un periodo di dieci anni dall’acquisizione, uno strumenti in più per debellare il multi accounting.