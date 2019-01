Rubriche : lettere alla gazzetta



Medicina del lavoro per Cartiere Carrara, il centro Lamm fa chiarezza

giovedì, 31 gennaio 2019, 17:25

di centro analisi lamm

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la precisazione del Centro Analisi Lamm di Lucca in merito al caso delle Cartiere Carrara. Ecco il testo integrale:

La normativa 81/08 Testo Unico sull’uso di alcol e sostanze psicotrope sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone al personale che si occupa di determinate mansioni a rischio di eseguire dei test specifici. Sono test richiesti dalla normativa e finalizzati ad evitare che i dipendenti che utilizzano carrelli per la movimentazione meccanica delle merci sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non siano un pericolo per se stessi e per i compagni di lavoro. La stessa normativa impone che i test vengano eseguiti su richiesta dell’azienda, su appuntamento (i dipendenti vengono avvisati 24 ore prima del test) e che al momento del prelievo l’operatore si accerti dell’identità del paziente e che il campione gli appartenga. I prelievi vengono effettuati in ambiente protetto - ambulatorio con bagno attiguo - e l’operatore incaricato vigilerà sulla corretta produzione del campione d’urina, senza possibilità di elusione. Dal punto di vista operativo è sufficiente lasciare la porta aperta e sentire il rumore della minzione. In casi sospetti il paziente viene invitato a riprodurre nuovamente il campione in presenza dell’operatore. In altre realtà i prelievi vengono effettuati in ambienti controllati da telecamere a circuito chiuso. In questo caso i prelievi sono stati effettuati singolarmente, alla presenza dell’infermiere incaricato e non è stato richiesto di denudarsi. Al momento della produzione del campione d’urina è stato chiesto di non voltare completamente le spalle, stare in posizione obliqua (né di lato né di fronte).