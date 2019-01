Rubriche : lettere alla gazzetta



"Da Monte S. Quirico a Borgo Giannotti scarsa segnaletica stradale"

sabato, 26 gennaio 2019, 13:06

di Alessandro Santucci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione che ci invia un lettore a proposito della scarsa segnaletica stradale esistente nel tratto compreso tra Monte S.Quirico e Borgo Giannotti:

Buongiorno.



Vi scrivo perché ho notato dai Vs. giornali che siete sensibili alle segnalazioni relative a degrado od altre carenze pubbliche.



La mia segnalazione riguarda principalmente, ma interesserebbe anche una zona più ampia, il tratto di viabilità che dal centro di Monte S. Quirico porta verso Borgo Giannotti attraversando l'omonimo ponte.



A parte il traffico caotico che si registra quotidianamente in quella zona, la cosa che vorrei portare all'attenzione è la quasi assoluta mancanza della segnaletica stradale che principalmente nella zona del ponte, sia da un lato che dall'altro, è pressoché inesistente creando pericolo durante l'incrocio delle autovetture nei due sensi di marcia, in quanto spesso e volentieri viene oltrepassata la mezzeria della strada, dovuto principalmente alla carenza indicata, in special modo nelle zone in curva e durante i giorni di pioggia.



Sarebbe importante che il vostro giornale portasse in evidenza quanto indicato, in modo da mettere a conoscenza chi di competenza, ammesso che non lo sia già...



Ringraziando Vi porgo i più cordiali saluti.