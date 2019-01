Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ridateci, di grazia, la carta d’argento"

giovedì, 17 gennaio 2019, 12:43

di luciano luciani

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Luciano Luciani in merito all'abrogazione dei parchi vantaggi offerti da Vaibus ai suoi clienti ultrasettantenni.



"No, non va bene per niente. L’abrogazione, unilaterale, e mi sia consentito dirlo, anche piuttosto brutale, dei parchi vantaggi offerti da Vaibus ai suoi clienti ultrasettantenni in cambio di una modesta cifra annuale per usufruire di una piena disponibilità di movimento sul territorio provinciale ed extra provinciale, non solo colpisce il portafoglio dei cittadini con i capelli bianchi, non sempre benestanti, anzi tali sempre più di rado, ma - come se non ci pensasse già l'età - ne limita i desideri di autonomia, di libertà e di movimento.



Perché, dopo una vita di lavoro non poter visitare con calma e pagando il giusto i numerosi bei luoghi che caratterizzano Lucca, la città, la provincia, le province circonvicine, la Toscana? Oppure, contrastare uno dei mali peggiori della condizione anziana, la solitudine, andando a trovare i colleghi di lavoro di una volta? O anche “andarsene a giro” non sempre e non necessariamente a piedi per i fatti propri, con i propri pensieri?



È possibile che anche nella civile Toscana per fare cassa - e che cassa! - si colpiscano sempre i più deboli, i pensionati, gli anziani? Un’ultima melanconica considerazione: mai così soli. Sì, perché non ho visto nessuna amministrazione comunale, nessun sindacato, nessuna associazione sociale, culturale, ludica, dire una mezza parola su questo piccolo, ma significativo, esempio di macelleria sociale. Oggi indirizzato ai meno capaci di organizzarsi e ai più deboli, domani chissà…"