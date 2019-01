Rubriche



Sardegna: tutti i consigli per una vacanza low cost

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:32

Tutti sognano, almeno una volta nella vita, di andare in vacanza in Sardegna. Infatti, l'isola, che è tra le più grandi del Mediterraneo, offre a chi la visita paesaggi favolosi ed un territorio quasi incontaminato. Inoltre, le spiagge sono meravigliose, così come l'entroterra, in quanto preserva scenari suggestivi di aspre montagne, caratteristici paesini ed antichi insediamenti, dove si custodiscono ancora oggi tradizioni secolari.

Di fatto, quindi, attuare una viaggio in Sardegna significa scoprire luoghi incredibili, provare sapori e profumi unici e praticare un ottimo turismo balneare. Tuttavia, bisogna dire che, molte persone, avendo a disposizione un budget ristretto, pensano di non avere le possibilità di addentrarsi in questa terra incantata. In realtà, ciò non è vero, in quando, facendo un po' di attenzione, è possibile riuscire ad organizzare una vacanza low cost in Sardegna.

Vacanza Sardegna low cost: meglio il traghetto

La prima cosa da considerare è il periodo in cui attuare il viaggio in Sardegna. Sicuramente, per risparmiare, è meglio evitare l'alta stagione. Dunque, si consiglia di propendere per giugno o per settembre, ovvero quando il tempo è decisamente bello e le temperature sono adeguate, ma il territorio sardo non è preso d'assalto dai turisti.

Tuttavia, un altro aspetto importante sul quale è necessario soffermarsi, è il mezzo di trasporto da utilizzare per raggiungere l'isola. Di fatto, molte persone di aggiudicarsi voli a basso costo, proposti da compagnie economiche. Ciononostante, esiste un'alternativa certamente più accattivante, non solo nel prezzo, ma anche nel modo di vivere la vacanza: il traghetto.

Infatti, cercando online, è possibile mettere a confronto le tariffe delle diverse compagnie di navigazione, ma anche usufruire di incredibili offerte, che vengono proposte nell'arco dell'anno, e che consentono di abbassare, anche di molto i prezzi d'acquisto dei biglietti. Così facendo, infatti, è possibile prenotare il traghetto Livorno Olbia miglior prezzo, con pochi e semplici passaggi e senza dover sostenere i costi aggiuntivi previsti dai tour operator o dalle agenzie turistiche.

Alloggi e spostamenti interni a basso costo

Anche per quanto riguarda l'alloggio non bisogna preoccuparsi, in quanto è possibile trovare, con un po' di pazienza, soluzioni non troppo costose, soprattutto in caso di campeggi, che comunque sempre estremamente confortevoli e dotati di tutti i servizi.

Chi, invece, desidera optare per una sistemazione più comoda, deve cercare di spingersi verso l'entroterra, poiché in questa area i prezzi tendono ad essere più ridotti. Ovviamente, per poter far questo, è necessario poter disporre di un mezzo con cui effettuare gli spostamenti una volta sull'isola. La soluzione migliore è di utilizzare la propria macchina, in modo da evitare i costi del noleggio.

Per fare ciò, ovviamente, è necessario raggiungere la suggestiva isola mediterranea in traghetto, in quanto la maggior parte delle navi veloci che fanno spola giornalmente, sono dotate di stive, appositamente create per contenere moto, auto e camper. L'importante è prendersi per tempo, ovvero prenotare molto in anticipo, così da non correre il rischio, vista la grande richiesta, di non trovare più posto.