Sicurezza alla scuola primaria "Ferdinando Martini", lettera aperta a Tambellini

giovedì, 17 gennaio 2019, 11:42

Silvano Cortopassi, componente del consiglio d'istituto Lucca 4 e referente della raccolta firme per vigilare sugli attraversamenti pedonali presso la scuola primaria Ferdinando Martini a San Marco, riporta il contenuto della lettera aperta indirizzata al primo cittadino lucchese Alessandro Tambellini.



"Abbiamo richiesto in passato svariate volte al comune di Lucca - esordisce - Cortopassi -, la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale alla scuola primaria Ferdinando Martini di Via San Marco (zona antistante la scuola dell'infanzia e primaria) e ingressi laterali, mediante polizia municipale, o personale autorizzato dagli enti preposti, o in alternativa il posizionamento di dispositivi di rallentamento della velocità sulle strisce pedonali".

"Nonostante svariate richieste e sollecitazioni - spiega - ancora non è stato fatto niente per rendere sicura tale zona. A tal proposito, attraverso la raccolta firme, abbiamo richiesto nuovamente al comune di Lucca, la messa in sicurezza di tale sito, ma nessun rappresentante del comune non si è degnato nemmeno di darci un risposta scritta come richiesto".

Ecco allora la lettera aperta scritta al sindaco Alessandro Tambellini:

"Carissimo sindaco Alessandro Tambellini, sono Silvano Cortopassi e faccio parte del Consiglio d'Istituto Lucca 4 come componente genitoriale, nonché promotore della raccolta firme (sono state raccolta circa 160 firme), con la quale abbiamo chiesto a lei e alla sua amministrazione di poter mandare del personale autorizzato (vista la pericolosità) a vigilare sulla sicurezza dei nostri figli agli attraversamenti pedonali presso la scuola Primaria Ferdinando Martini a San Marco. Abbiamo regolarmente protocollato la suddetta richiesta, corredata di materiale fotografico, l'8 novembre 2018 e ad oggi non ci è pervenuta nessun tipo di risposta. Non so lei, ma i miei genitori mi hanno educato dicendomi che domandare è lecito e rispondere è cortesia, a questo punto caro Sig. Sindaco senza offesa, non possiamo far altro che dedurre che lei e la sua amministrazione siate quantomeno dei maleducati visto che non ci avete dato nessuna risposta. Sinceramente mi vergogno di essere un cittadino del Comune di Lucca, ma preferirei far parte del Comune di Capannori, molto sensibile ad ascoltare, rispondere e dialogare con i propri cittadini. Per questo mi appello anche al Presidente della Provincia di Lucca, nonché Sindaco di Capannori Sig. Luca Menesini, affinchè riesca a sensibilizzarla sui problemi veri della comunità. Dimenticavo se dovesse succedere (MI AUGURO DI NO), un incidente a qualsiasi bambino della scuola la riteniamo personalmente responsabile. Siamo disposti ad incontrarla per intavolare una discussione costruttiva, ma solo alla presenza della stampa, ora non è più una questione tra noi e lei, ma tra lei e tutti i cittadini di Lucca".