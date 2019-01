Rubriche : lettere alla gazzetta



Trenta poesie per il giorno della memoria al liceo Majorana

lunedì, 28 gennaio 2019, 19:41

di Giorgio De Girolamo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci dal rappresentante di istituto del liceo scientifico Majorana di Capannori:

Gentile redazione,

scrivo come rappresentante di istituto del Liceo Scientifico E. Majorana di Capannori e, di ritorno dal Treno della Memoria, di cui già vi avevo scritto, terrei a dirvi poche parole riguardo l’iniziativa con la quale abbiamo commemorato la Giornata del 27, in previsione di un’assemblea che stiamo organizzando per il prossimo mese.

Sabato 26 gennaio, è stata letta in ogni classe una delle 30 diverse poesie selezionate, che sono state affisse in seguito, simbolicamente, su una parete esterna vicino all’ingresso. Questo per risaltare la forza del messaggio poetico, per non perdere l’uso della bellezza nella memoria dell’orrore.

A monito del passante una frase di Primo Levi in grandi caratteri: La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia ancora. Se aveste spazio potreste fare un richiamo a questo, ed all’intenzione di riportare ai nostri coetanei rimasti a casa l’insegnamento di una esperienza tanto toccante e vissuta in prima persona, con uno sguardo proiettato al futuro senza perdere di vista il presente-come ha detto Ugo Caffaz durante una delle cerimonie nei campi-agendo anzi su di esso per modificarlo e difenderlo dalle minacce sempre ed ancora in agguato.

Allego la foto dell’installazione, in fieri, creata a scuola.