Rubriche : lettere alla gazzetta



"Altri sì per il Campo di Marte"

venerdì, 15 febbraio 2019, 22:28

di Comitati Sanità Lucca

I Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) intervengono nuovamente a proposito della destinazione dell'ex ospedale Campo di Marte:

Abbiamo letto con sincero interesse le dichiarazioni di Serena Frediani, assessora al volontariato per il Comune di Capannori. Siamo contenti che anche lei, così come le famiglie delle persone con disabilità appoggino, per usare le sue parole "La proposta emersa di mantenere la destinazione sanitaria a Campo di Marte".

Noi dei Comitati Sanità Lucca abbiamo da sempre appoggiato la proposta della vasca terapeutica a Campo di Marte, proposta che non fa che rafforzare l'esigenza di mantenere l'area a esclusiva destinazione sanitaria. Area che, come dichiara ai giornali la Frediani "ha spazi adeguati per un Polo Riabilitativo ed è un'area da sempre dedicata alla Salute. Basta pensare che lì è già presente la neuropsichiatria infantile. Uno spazio per la riabilitazione psico-motoria in quel contesto potrebbe inoltre efficacemente stimolare la creazione di altre attività rilevanti la gestione di anziani, neonati e gestanti".

E aggiungiamo noi, magari anche una nuova RSA, fortemente necessaria alla Sanità di tutta la Piana, da realizzare proprio dove qualcuno vorrebbe introdurre scuole private o altre strutture "estranee". Nello specifico della vasca terapeutica ricordiamo peraltro alla Frediani che, nell'attesa che ne venga realizzata una anche al Campo di Marte, è necessaria anzitutto l'immediata riapertura di quella già presente all'Ospedale Versilia che, usata per brevissimo tempo, è poi stata abbandonata.

Spiace che le famiglie dei disabili debbano sopportare disagi e ritardi, quando intanto almeno come misura tampone si potrebbe immediatamente riattivare la vasca terapeutica dell'Ospedale Versilia. Assessori, dirigenti Area Vasta ci siete ?