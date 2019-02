Rubriche : lettere alla gazzetta



Antenna in piazzale Luporini, il comitato replica alla giunta comunale

sabato, 23 febbraio 2019, 18:41

di Comitato di S. Anna/S.Donato

In riferimento al comunicato dell’amministrazione comunale del 22 febbraio ’19 sui media e il 23 febbraio sul Tirreno, il Comitato di S. Anna/S.Donato, in merito all’antenna che verrà installata in piazzale Luporini, ritiene opportuno fare alcune precisazioni:

1) Il comune afferma che, che per garantire il processo partecipativo, ha svolto una assemblea pubblica in data 04/04/2018 presso il Centro Anziani di via Togliatti.

Dato che nessuno dei cittadini che gravitano nei dintorni del parcheggio risulta esserne stato a conoscenza, si chiede pertanto con quali mezzi e in quale data tale incontro è stato pubblicizzato.

Riscontrato poi che ad una riunione così importante non fosse presente nessuno degli interessati, ci si è domandati se l’ informazione condotta sia stata sufficientemente efficace.

2) Si legge che la localizzazione dell’impianto di S.Anna era previsto nel piano della telefonia del 2017. Ebbene nel 2017 l’albero, al posto del quale verrà installato il traliccio, nel 2018 è seccato, eliminando ogni possibile ostacolo all’esecuzione dei lavori. Ma si poteva prevedere questo al momento della realizzazione del piano per la telefonia ? Si è stati lungimiranti o semplicemente fortunati?

3) Si dice che le posizioni per i sette nuovi siti siano stati individuati su terreni pubblici proprio per essere distanti da complessi residenziali. Nel caso in questione l’antenna verrà invece posizionata al centro del parcheggio, circondato ai quattro lati da fabbricati ad alta densità abitativa, quindi proprio all’interno di un complesso residenziale vero e proprio.

4) Si dice sempre che il posizionamento sui terreni di proprietà comunale sia avvenuto per esercitare un miglior controllo. Però non si riesce a capire quale tipo di controllo voglia effettuare l’amministrazione comunale se non percepire un canone di circa 170.000 euro.

5) Nonostante che l’approvazione sia avvenuta all’unanimità, come ribadito dal comunicato comunale, senza il veto dell’opposizione, non si capisce come il progetto abbia potuto superare sia la Commissione per la Tutela dell’Ambiente che quella per il Decoro Urbano senza che nessuna delle due abbia sollevato alcuna perplessità su una materia così sensibile.

6) In ultimo è necessario precisare che il tratto di viale Luporini da piazzale Italia a piazzale Città Gemelle supporta già i seguenti impianti: due impianti esistenti (sede Telecom e presso la CGL), uno in corso di attivazione (Park Luporini) e uno in futura attivazione (edificio Metro). Quindi in circa 1Km. di strada saranno attivi 4 impianti. Non si poteva accorparli?