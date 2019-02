Rubriche



Assicurazioni, sicurezza e abbigliamento tecnico per motociclisti: cosa potrebbe cambiare

sabato, 16 febbraio 2019, 11:18

Quando si guida una moto, si sa, bisogna indossare il casco. Così detta almeno il Codice della Strada articolo 171. Nulla fino ad oggi, però, è stato detto o imposto sull’abbigliamento tecnico e le protezioni del motociclista. A metterci mano, tuttavia, potrebbe essere ben presto il Governo Gialloverde che in questo momento ha passato alla Commissione Trasporti alla Camera un nuovo decreto legge dove si parla proprio di questo.

Accanto ad una serie di altre norme, infatti, potrebbe essere reso obbligatorio per i motociclisti indossare abbigliamento di sicurezza tecnico dotato di specifiche certificazioni. Se questa specifica novità non andrà probabilmente ad intaccare il premio assicurativo base per la copertura della propria moto, potrebbe farlo lì dove l’assicurato intenda coprire anche i danni a sé stesso. Ricordiamo infatti che oggi con una normale RC Moto l’unico a non essere coperto dalla polizza è proprio chi è alla guida del mezzo.

Assicurazione e abbigliamento di sicurezza

L’introduzione dell’abbigliamento protettivo potrebbe essere quindi un motivo per andare a ritoccare il premio annuale, forse a vantaggio dell’assicurato. Oggi dal momento che è più facile essere esposti a rischi in sella ad una motocicletta che in un’auto, sono in tanti i centauri che aggiungono questo genere di copertura accessoria. Per l'assicurazione moto di ConTe.it, dove i prezzi dell’RC Moto sono estremamente convenienti, questo accade spesso.

Un motociclista che non si protegge in modo adeguato potrebbe altresì dar luogo a un caso di negligenza grave, specialmente se l’abbigliamento non solo non è tecnico ma se questo fosse del tutto inadeguato: in estate in qualche città si vede ancora oggi chi circola in moto con pantaloncini e infradito ai piedi. Per un risvolto legale dovuto a un abbigliamento inopportuno, tuttavia, è chiaro che dipende dalle situazioni e dal tipo di strada su cui si circola. Essere vestiti (o svestiti) adeguatamente a bordo di una moto su una strada con limite 30 km/h o in autostrada di certo è differente.

Codice della Strada, abbigliamento tecnico e buonsenso

Tutti sappiamo che in moto è indispensabile utilizzare il casco, ma non tutti sanno che esso deve essere regolarmente allacciato e deve essere conforme alle norme di legge. Quello integrale deve essere usato per la guida di moto oltre ad una determinata cilindrata, al di sotto si può usare anche quello semiaperto.

Il Codice della Strada, oggi, non parla tuttavia delle altre protezioni come guanti, scarponcini, giacca, pantaloni anche se è da anni che l’Unione Europea sta valutando la questione. Qualche tempo fa si era vociferato di un obbligo, forse a causa di una voce messa in circolazione da aziende produttrici di tali prodotti, ma la verità è che fino a oggi questo non c’è.

È chiaro, tuttavia, che chi guida una moto sa esattamente i rischi che corre e di conseguenza sono pochi coloro che non indossano almeno il minimo indispensabile per proteggersi, come una giacca a manica lunga, il paraschiena, i guanti. Il livello tecnico dell’abbigliamento di oggi è notevole rispetto a quello di anni fa e anche i prezzi si sono abbassati parecchio.