Rubriche : lettere alla gazzetta



"Caro direttore quello che è permesso a sinistra non lo è a destra"

lunedì, 4 febbraio 2019, 14:23

di Francesco Speroni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da Francesco Speroni di Seravezza a proposito del processo al direttore della Gazzetta querelato da Laura Boldrini:

Caro Aldo,

ho acquistato una rotella metrica da ingegnere, di quelle che arrivano a ben 100 metri lineari, eppure non mi è bastata per misurare la tua bischeraggine. Te lo devo dire con l'affetto e la sincerità che meriti: alla tua età, con tutta l'esperienza che hai, con tutto quello che la vita - talvolta purtroppo in modo anche crudele - ti ha insegnato, possibile che tu sia sempre così bischero?

Quanti mesi di punizione ti beccasti per quel tuo famoso editoriale nel quali evocavi la fucilazione alla schiena per un noto politico? Oltre al castigo formale comminato dall'ordine dei giornalisti, ricordi le levate di scudi contro di te? Tutta la sinistra (e non solo) ti passarono nel tritacarne. Bene! Così impari! La prossima volta ci penserai due volte a fare sparate del genere contro politici di sinistra!

Ma caro Aldo, devo davvero credere che tu non abbia ancora capito che queste cose noi di destra non possiamo farle? A sinistra le fanno, le fanno quasi quotidianamente e restano non solo formalmente inpuniti, ma vengono anche osannati dall'intellighenzia progressista. Ma noi no, noi non dobbiamo né possiamo. E la lezione più splendida te l'ha data Isabella Zani, fondatrice della Sezione Traduttori Editoriali Cgil, la quale, il 24 gennaio scorso, ha tranquillamente twittato che voleva morto Salvini. Sì, morto, senza tanti giri di parole. Levate di scudi? Praticamente zero. Conseguenze per la Zani? Nessuna naturalmente. Provvedimenti disciplinari? Nulla di nulla che io sappia; insomma Zani 1 - Grandi 0‎.

Caro Aldo, per qualcuno lo slogan "sparare ad un fascista non è reato" è più vivo che mai e, dal rogo di Primavalle all'omicidio Ramelli, quell'abito mentale ha lasciato la sua bella scia di sangue dietro di sé. Ma oggi ci sono due perniciose aggravanti:1) in assenza di fascisti, questi vanno inventati. E quindi "fascista è chi è contro di me", diventa la parola d'ordine definitiva. 2) a dire il vero non c'è più nemmeno la sinistra - fatta fuori da Veltroni prima e Renzi poi - e quindi coloro che ritengono di esserlo (di sinistra) devono eccedere nei toni e nei metodi per convincere noi, ma soprattutto se stessi, di esistere.

Concludo, caro direttore, con la speranza che tu abbia imparato qualcosa da questa vicenda: non illuderti che chi ragiona in quel modo possa cambiare in meglio, anzi, per certa gente vale ancora una vecchia barzelletta che girava in Unione Sovietica: «Papà, è stato finalmente realizzato il comunismo perfetto, o le cose devono peggiorare ancora di molto?».



Con amicizia