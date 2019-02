Rubriche : lettere alla gazzetta



Cinema e piacere

giovedì, 7 febbraio 2019, 14:53

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera contenente la riflessione di una nostra lettrice sul cinema e sulla possibilità di vedere i film anche durante il giorno e non solo la sera:

Anche quest’ultima domenica il sistema “monosala-multifilm” mi ha privato del film che desideravo vedere : Green Park, candidato all’Oscar, ma proiettato solo di notte.

Dicono che la gente non va più al cinema perché ormai, con Internet e altri sistemi, può vedere tanti film anche rimanendosene a casa.

Non credo proprio. Se così fosse, perché mai andare a cena fuori il sabato sera invece che restare comodi a casa ? E ancora, perché mai spendere tempo, soldi e fatica per viaggiare, quando basta entrare in Internet per visitare tutto il mondo senza spostarsi?

La verità è che è un piacere andare a cena fuori ; e non per niente gli spostamenti per vacanze si chiamano “viaggi di piacere“; ed è un piacere anche andare al cinema, dove si può gustare un buon film comodamente seduti in poltrona, stando raccolti in una sala buia e silenziosa.

Quindi, se è vero che si esce di casa richiamati dalla promessa di un piacere, va da sé che è necessario che le offerte siano sempre più attraenti e rispondano alle “richieste” dei clienti : come il ristoratore cerca di assumere un buon chef, e l’ operatore turistico studia itinerari sempre più invitanti, i cinema potrebbero programmare i migliori film in orari accessibili a tutti, come per esempio la domenica pomeriggio, come peraltro fanno anche i teatri, da sempre, con le repliche pomeridiane della domenica.

Almeno questo è ciò che io, e tanti altri come me, ci auguriamo!