"Code ed ostacoli al traffico, controlli zero"

mercoledì, 27 febbraio 2019, 08:42

di anna maria celli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Anna Maria Celli in cui segnala un problema di viabilità nei pressi di via Angeloni.



"Volevo segnalare che la mattina alle 7,30, ed oltre, le macchine che vengono dalla Chiesa di S. Anna (perfino i mezzi AMIT), entrando in via Angeloni, invece di girare a destra per immettersi nella circonvallazione (senso obbligato con la nuova rotatoria di fronte a Porta S. Anna) girano a sinistra creando code ed ostacolando il traffico. Vigili e controlli zero".