Il Biscaro Sciolto e il piano strategico del bitume

venerdì, 1 febbraio 2019, 18:07

Per uno come me, costretto a girare quotidianamente le strade del territorio comunale di Capannori in lungo e in largo, cogliere le magagne e toccare con mano (o con le ruote) le buche sull’asfalto, non è cosa difficile. Ma come ormai ci hanno abituato, ci lamentiamo anche con accanimento del problema, ma la questione viene completamente ignorata dal comune che ci amministra, o meglio, dovrebbe amministrarci. Si perché pare ci siano altre priorità per i soldi della collettività. Mi vengono in mente le piste ciclabili buttate là con poco senso logico (parleremo poi anche di quelle), le iniziative pseudo-culturali spesso fini a stesse se non per fare passerella, asili nido che crollano dopo pochi mesi, poli tecnologici come cattedrali nel deserto, aeroporti come pozzi senza fondo per poi fallire miseramente, fino ad arrivare a piazze megalomani da fare invidia alle metropoli di mezzo mondo. Qui i soldi si buttano a dismisura, quattrini ingoiati voracemente, ma le strade come l’illuminazione pubblica, passano sempre in secondo piano.

Penso alla campagna pubblicitaria voluta fortemente dal Menesino, sul problema degli biciclette al buio sulle strade: “di notte tutti i ciclisti en neri”. E’ vero sindaco pro-tempore di Capannori che di notte siam tutti neri, ma c’è anche chi è più nero di altri perché gli ospiti che con tanta determinazione hai voluto a Capannori, avresti anche il dovere di educarli alle regole tanto per la loro sicurezza quanto per la sicurezza di chi la strada la transita, con il rischio sistematico che ci scappi il morto. Ma come si dice, finché la tragedia non avviene, il problema non esiste.

Tornando alla condizione delle strade, poco illuminate e bucate, mi chiedevo proprio in questi giorni: cazzarola, siamo a pochi giorni dalle elezioni ed il sindaco ancora non ha dato il via al bitume? Ormai è un’abitudine che quando ci si avvicina al cambio della guardia sulle poltrone del potere, scatta l’operazione: tappiamo le bue e mettiamo du’ lampade. Strade sicure, cosi come le chiama il comune, tanto per buttà un po’ di fumo negli occhi e per nascondere il vero scopo dell’operazione: “vi sistemo le strade, non rompete i coglioni e pensate quanto sono stato bravo quando andate a votà”.

Di fatto il Bandoni - Bandoni chiiiiii ???? Dicono che sia quello che si occupa di lavori pubblici. Boh !!!! - ha annunciato la fine delle ostilità. Son pronti un sacco di soldi per rifà l’asfalto a macchia, qua e là, tanto per accontentalli, quelli del sud, del centro e del nord, si perché poi alle urne ci dovrebbero andà tutti. “La sicurezza stradale è infatti obiettivo strategico della nostra amministrazione” ha dichiarato il Bandoni, ci credo ben, c’è da raccattà voti, dico io. Esatti come un orologio svizzero: I lavori partono, quindi: febbraio al centro, marzo al sud e aprile al nord. Preciso, preciso, tutto calcolato, andremo alle urne con tutti cantieri aperti. Vedrai lavori come si trotta.

E la gente come sarà contenta: “Hai visto il sindaco come è bravo, ci ha lascio a sedé sul vaso per cinque anni, ma poi si è ricordato che anche a Capannori tutti usano le strade e tanti con un mezzo motorizzato”. E via in su e giù il territorio a vede’ come procedono i lavori, a ragionà con la gente e magari a distribuire qualche santino. “Sindaco c’è buio sulla strada davanti casa mia”, “stai tranquillo appena vinco, ti sistemo tutto”. La solita manfrina che si ripete, promesse del marinaio a gogò.

Mi son messo a dare un’occhiata ai percorsi che saranno interessate da questo pomposo progetto strategico “Strade Sicure” (sti cazzi, direbbero i romani, anche loro abituati alle bue della Raggi), del duo Manesino barra Bandoni. Un po’ di catrame qui, un po’ di bitume di là, tenendo ben conto dei voti che si possono rimedià. Tra le strade è compresa anche la via di Rogio.

Ora, chi tra i capannorotti, non conosce via del Rogio? Impossibile. Via del Rogio che non è alto che la strada che costeggia un fosso (il Rogio appunto) e che collega il casello del Frizzone alla zona industriale di Carraia. Questa strada, importante da un punto di vista economico per la Piana, è sfondata e tutti lo sanno. Sfondata nel senso che continua a cedere e l’amministrazione comunale, di volta in volta, continua a rattopparla, con qualche camionata di catrame. Ma sappiamo altrettanto bene, che tale rattoppo è assolutamente inutile. Sarebbe serio, fare un pianto unico e gettare le nuove fondamenta di questa strada, che mangia denaro pubblico continuamente, per renderla una volta per tutte fruibile a chi la utilizza. In fin dei conti è un biglietto da visita per coloro che a Capannori vengono per motivi di lavoro.

Il Menesino che guarda tanto alle apparenze, potrebbe farci un pensierino serio, invece di rimandà il problema. Per dimostrare insomma, che “Capannori c’è” come dice lui, invece di dirlo e basta.

Insomma cari concittadini capannorotti, ancora qualche giorno e tutto tornerà a brillare, fino alle elezioni s’intende, poi tornerà tutto come prima, naturalmente.

Morale della favola: in questi giorni che precedono il voto, date retta a un biscaro come me. Chiedete, chiedete, anche l’impossibile. E’ momento bon per chiede tanto e ancor di più. Non tutto verrà soddisfatto, ma come si dice: “chi un piange, un puppa” ed è ora il momento di piange per cercà di puppa il più possibile.