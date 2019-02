Rubriche : lettere alla gazzegtta



"In via del Moro domina il degrado"

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:01

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera con cui si denuncia lo stato di degrado di via del Moro, una delle vie del centro storico. Chissà se qualcuno, al palazzo dei Bradipi, si degnerà di rispondere:

Le mura hanno sempre un loro fascino quando le osservi a qualsiasi ora del giorno. Peccato però che in alcune zone del centro storico dalla bellezza architettonica si passa al degrado che avanza. Non solo: gli eventi culturali scaduti non sono stati rimossi. Si parla ancora del concerto di Natale e di Epifania, di una mostra d'arte di gennaio e di manifestazioni teatrali di ottobre-novembre 2018. Che cosa aspettano a toglierli? Non si sa.

Detto questo, proseguiamo. Partiamo da via del Moro, tanto per cominciare.

Una splendida bottega medievale imbrattata da innumerevoli scritte, come si vede nella foto. Man mano che si percorre la strada sempre più graffiti prendono il sopravvento in ogni angolo: persino sui cestini dell'immondizia.



Non una saracinesca pulita: il degrado accompagna il turista fino a via San Giorgio.



Anche qui gli adesivi appiccicati sui pali dominano cosi come fotocopie di manifesti che rendono l'ambiente ancora più sporco. A questo punto sorge una domanda spontanea: che ruolo ha l'assessore al decoro urbano? Perché non interviene? Possono cultura e storia convivere con tutto questo? Certo che no! Complessivamente si intuisce un senso di abbandono e di incuria, una sensazione che di certo suscita una cattiva impressione a chi visita Lucca.