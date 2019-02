Inchiesta sui broker truffa

Rubriche



giovedì, 21 febbraio 2019, 18:02

Solo nel 2018 sono stati 18 i casi di denunce effettuati alla polizia postale per presunte truffe riguardanti i broker di trading online. Tuttavia, si stima che i casi in cui utenti che si ritengano truffati non denunciano possano ammontare ad alcune migliaia. Ma esistono davvero i broker truffa? Come finiscono le vicende che in passato hanno visto sotto processo broker di trading online?

Sebbene vi siano stati alcuni procedimenti a carico di broker in Italia, bisogna precisare che nessuno di essi era un vero e proprio broker, ma soltanto un sito o una piattaforma che si spacciavano per intermediari finanziari nascondendo una truffa in piena regola. Tra coloro che sono finiti sotto processo ci sono solo persone fisiche che si sono spacciate per broker allo scopo di fregare persone off-line con tecniche molto vecchie e promesse di guadagni.

Per quanto riguarda i broker di trading online non è mai stato ravvisato alcun procedimento contro di loro e nessuna condanna, tuttavia, voci circa le loro truffa e mancanza di affidabilità continuano a circolare in Italia, soprattutto tra gli aspiranti traders nostrani. Ma qual è la causa di tanta diffidenza? Ci si può fidare o meno dei broker?

Perché i broker non sono una truffa

Coloro che ancora nel 2019 temono di diventare vittime di truffe da parte dei broker forse non sanno che i migliori intermediari di trading online, i più famosi tra di loro, operano in questo settore da oltre 10 anni e non c’è mai stato un loro cliente che si sia lamentato di essere stato truffato.

Prendiamo il caso di 24option un broker molto famoso in Italia. 24option opera in Italia da lungo tempo con una storia di successo e numerosi premi vinti. Come se non bastasse fin dal 2015 la Juventus, principale club calcistico italiano ha scelto questo broker come suo sponsor e per questo il suo logo campeggia sul terreno di allenamento della Juventus e sui cartelloni pubblicitari allo Stadium.

Come sarebbe anche solo possibile pensare che una simile società possa truffare i suoi clienti, resta ancora da chiarire. Sarebbe ora di spostare il focus dai broker di trading online al modo in cui si fa pubblicità in questo settore, cosa che veramente lascia a desiderare. Su internet si è costantemente bombardati di messaggi ambigui che portano le persone a pensare che investendo 100 euro se ne possano guadagnare 1000 o più in pochissimo tempo.

Regole semplici per trading protetto

CI sono una serie di regole semplicissime che si possono seguire per evitare qualsiasi tipo di rischio nell’attività di trading online con i broker. Possiamo riassumere 3 concetti fondamentali che se applicati aiutano anche chi è alle prime armi a non correre rischi inutili e fare trading con i broker adeguati:

Controllare la licenza: il primo passo per scegliere un broker e fare trading online di livello è controllare la presenza della licenza presso la piattaforma del broker. La CySEC effettua i controlli sui broker in Europa.

Investire sapientemente: la seconda regola è investire sui broker solo quanto si è disposti a perdere e quello che si può effettivamente perdere. Se si mettono a rischio i propri risparmi la strategia è sbagliata.

Limitare il rischio: la regola d’oro del trading dice che è fondamentale evitare di investire più del 5% del proprio capitale totale in una sola operazione finanziaria.