"Lucca è alla follia: e io vi faccio la spia"

giovedì, 21 febbraio 2019, 13:24

Ah, che belle giornate di sole. Sono cecato da un occhio, però questo bel tempo mette il buonumore anche a me. E siccome ho l'udito sviluppato, origliando nei corridoi sono venuto a sapere delle cose, ma delle cose.... Innanzitutto cari lettori, aria nuova in magistratura a Lucca. Finalmente, forse è il caso di dire. Pare che in estate il Procuratore Capo mister Suchan se ne vada in pensione per raggiunti limiti di età. E chi verrà a sostituirlo? Si mormora una vecchia conoscenza, Domenico Manzione. Le bocche sono cucite, ma la pista delle indiscrezioni porta proprio a lui: sì, l'ex sostituto procuratore che nel suo periodo di permanenza fece fuoco e fiamme con inchieste che rimasero memorabili, come l'arresto di Massimo Mallegni (poi finto in una bolla di sapone) e quello dell'ex sindaco di Capannori, Michele Martinelli. Il Mimmo che tutti temono, e che potrebbe imprimere una svolta. Esaurita la parentesi al governo come sottosegretario all'Interno del governo Renzi, sarebbe ormai predestinato a tornare, stavolta a guidare l'azione dei Pm.



Fermi tutti, a proposito di Capannori e dell'ex premier di Rignano ho due gossip niente male. Allora, il primo riguarda il Comune piu' grande della Piana. I partiti di centrodestra hanno finalmente trovato la quadra: il candidato sindaco sarà Salvadore Bartolomei, ex consigliere regionale. Riusciranno i nostri eroi a scalzare dalla poltrona Menesin Menesino? Chi lo sa, la scelta sembra azzeccata. Tanto che il primo cittadino in carica è molto teso, anzi tesissimo. Non è piu' così sicuro di una riconferma, gli tremano le gambe perché l'abbinamento con le elezioni Europee potrebbe sancire anche a livello locale il boom della Lega e non sa piu' a che santo votarsi. Che sia l'inizio del declino? In tanti ci sperano, ma non sono in troppi a crederci. Eppure qualcosa si muove. E poi vi dicevo, quel bullo di Renzi. L'arresto di mamma Laura e babbo Tiziano sta per segnare la sua fine: pare che tra coloro che l'hanno sconsigliato a fare una conferenza stampa dopo i domiciliari ai genitori, sia stato il fido amico e sodale politico Andrea Marcucci. Perché le carte dell'inchiesta, al di là dei discorsi a vanvera, parlano chiaro... Che sberla maremma imbufalita: uno schiaffo talmente forte che non si riprenderebbe neanche l'incredibile Hulk!



E Lucca? Mica mi sono dimenticato del TambIELLA. Porco cane ragazzi: prima si diceva che in Comune erano dei bradipi, ora si sono proprio addormentati! Nessun progetto, nessuno slancio, attività ferma al palo. assessori scoglionati, cittadini incarogniti per il nulla che avanza. Oh, ma lo sapete che anche la Regione è incazzata nera? Pare che alcune settimane durante un incontro a Firenze, l'assessora Mammini abbia ricevuto un rimbrotto da Firenze per ritardi e scelte non concordate in merito a tre immobili strategici, il Mercato del Camine, la Cavallerizza e la Manifattura. Destinazioni decise nella campagne elettorale del 2017 che non stanno né in cielo né in terra che potrebbe costare la revoca di una parte del finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile ex Tabacchi. Non solo: si racconta che al cospetto della Regione, Stai Serena Mammini e la super dirigente faccio tutto io Antonella Giannini abbiamo rimediato una figuretta, perché si litigavano tra loro e ognuna sosteneva una tesi diversa. In che mani ragazzi! Sarà tutto vero? Mah, a me la raccontano così, e conoscendo l'andazzo non stento a crederci. Intanto per la total confusion della nostra giunta, magari si perdono soldi. Tanto a loro che gliene frega? Oh, poi c'è da scompisciarsi dalle risate per il rilancio della curtura a lucca. Sì, curtura con la erre anzichè con la elle. Proprio alla Cavallerizza che mentovavo prima, arriva Sgarbi con una sua mostra! Già il critico d'arte che insieme a Colucci e Buonriposi sostenne TambIELLA per la corsa a sindaco (una coincidenza?). E come si chiamerà l'iniziativa? "Mostra della follia": Oh, il titolo non poteva essere piu' azzeccato, con tutte le scelte pazze che sta facendo questa amministrazione comunale. Pare che alcuni pannelli saranno dedicati proprio all'incapacità e schizofrenia del governo cittadino di centrosinistra. Oh, ma la curtura non finisce qui. Ci sono mostre importanti in odore di massoneria recentemente inaugurate nel cuore del centro storico con una sontuosa conferenza stampa, a cui il professor Alessandro di Sant'Alessio non ha voluto mancare. Perché lui delle logge non ne fa parte eh, lo ha dichiarato pure pubblicamente, pero' laddove ci sta un cappuccio... compare sempre.



Voglio chiudere con il must di questo periodo, una pensata niente male. L'ha avuta l'ex sindaco Fazzi. Che incazzato nero per lo stato dell'ex Campo Balilla, brullo e rovinato per gran parte dell'anno, su Facebook ha lanciato una campagna: adotta un cotano! Io lai, queste sì che son ganzate. Nel salutare tutti, caro direttore Grandi, lancio un slogan anch'io: adotta il Guercio, e togli da Lucca un po' di lercio.