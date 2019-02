Rubriche : lettere alla gazzetta



"Lucca: una città ricca di arte, storia, cultura e... degrado"

domenica, 17 febbraio 2019, 13:51

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Chiara Grassini sul degrado in via Cesare Battisti, a Lucca, a pochi metri da San Frediano e dintorni.



"Lucca, una città ricca di arte, storia e cultura convive anche con il degrado. Siamo in via Cesare Battisti, a pochi metri da San Frediano e dintorni. La segnaletica che indica la zona pedonale e' piena di scritte e di adesivi cosi come i cartelli successivi. Imbucare una lettera fa davvero impressione, come dimostra l'immagine.



Man mano che si prosegue la situazione peggiora. I manifesti affissi al muro sono semi-strappati e bagnati dall'acqua. Essi rendono l' ambiente ancora più sporco, mentre su alcuni si leggono annunci di prostituzione.









Gli eventi culturali di gennaio, ma addirittura di novembre 2018, non sono stati rimossi. I necrologi di piazza del Collegio sono situati insieme agli eventi culturali. Ancora assistiamo al concerto di Natale o di Epifania. Cosa aspettano a toglierli? E chi si iscrive all'albo degli scrutatori di seggio in vista delle Europee? Hanno messo un annuncio poco visibile tra gli spettacoli teatrali. Mi pongo una domanda: perchè il Comune non manda (o avvisa) un'email ai diretti interessati che si sono candidati?"