Mura di Lucca, un monumento pericoloso?

Altri articoli in Rubriche

sabato, 23 febbraio 2019, 18:41

In riferimento al comunicato dell’amministrazione comunale del 22 febbraio ’19 sui media e il 23 febbraio sul Tirreno, il Comitato di S. Anna/S.Donato, in merito all’antenna che verrà installata in piazzale Luporini, ritiene opportuno fare alcune precisazioni

sabato, 23 febbraio 2019, 17:07

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento sulla sicurezza sulle mura e su ciò che potrebbe essere fatto per garantirla meglio

giovedì, 21 febbraio 2019, 18:02

Solo nel 2018 sono stati 18 i casi di denunce effettuati alla polizia postale per presunte truffe riguardanti i broker di trading online. Tuttavia, si stima che i casi in cui utenti che si ritengano truffati non denunciano possano ammontare ad alcune migliaia

giovedì, 21 febbraio 2019, 13:24

Son tornato, eccomi qua! Pronti a scoprire nuove rivelazioni? Leggete bene, primizie assicurate...

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:58

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo di Mauro G. Celli, Giada Martinelli e degli amici del Gruppo Insieme si può - Alternativa Civica di Capannori della scomparsa Maria Pia Bertolucci

mercoledì, 20 febbraio 2019, 22:46

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Umberto Sereni, in merito alla situazione della Lucchese, in cui ribadisce la richiesta al sindaco di convocare un'assemblea pubblica per far intervenire i rappresentanti del sistema economico-istituzionale della città