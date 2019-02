Rubriche : lettere alla gazzetta



"Piaggione ancora nel dimenticatoio"

martedì, 5 febbraio 2019, 17:24

di Comitato Paesano Piaggione

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera del Comitato Paesano Piaggione in merito all'ultima frana verificatasi sulla Statale del Brennero all’altezza del bivio per Corsagna

A causa della frana verificatasi sulla Statale del Brennero all’altezza del bivio per Corsagna, la strada può essere percorsa solo utilizzando il tortuoso bypass che dalla Socciglia sale appunto verso Corsagna. Tale tragitto però non può essere percorso dai pullman di linea. Così gli abitanti di Piaggione, dove da tempo è soppressa anche la fermata ferroviaria, si trovano per l’ennesima volta isolati dalla città. La si può raggiungere solo con mezzi propri. Questa situazione di disagio in caso di calamità, è stata più volte evidenziata -dicono quelli del Comitato- ma tutte le volte vi si ricade! INSOMMA… chi ha messo il cartello davanti al ponte nuovo con su scritto “strada interrotta”, come ha fatto a non pensare a noi del Piaggione! Alcuni paesani non hanno potuto recarsi a lavoro, altri a scuola e all’università; quando bastava una navetta a fare da staffetta con la vicina frazione di Ponte a Moriano. Ci aspettiamo che l’Assessore alla viabilità e l’ente dei trasporti VaiBus, che conta in paese diversi abbonati, si occupino (anche se già in ritardo) di rimediare immediatamente a questo disservizio.