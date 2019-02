Rubriche : lettere alla gazzetta



"Tambellini convochi una riunione e proponga un progetto per salvare la Lucchese"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 22:46

di umberto sereni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Umberto Sereni, in merito alla situazione della Lucchese, in cui ribadisce la richiesta al sindaco di convocare un'assemblea pubblica per far intervenire i rappresentanti del sistema economico-istituzionale della città.



"Apprezzo e condivido quanto scrive il bravo Michele Masotti sulla situazione derelitta della “Lucchese”. Condivido soprattutto lo spirito che gli fa lanciare un appello al cuore della città per evitare il nuovo fallimento della società. Appello da raccogliere subito, tanto più che ancora una volta la squadra ha dimostrato la volontà di non arrendersi e proprio oggi è andata a vincere a Cuneo.

Ripeto dunque volentieri quello che ho dichiarato ieri a Daniele Canni che mi intervistava per “Lucca in Diretta”: il sindaco Tambellini convochi una riunione, magari una pubblica assemblea al Giglio, e chiami a intervenire i rappresentanti del sistema economico-istituzionale della città: presidenti delle associazioni delle categorie imprenditoriali, della Camera di Commercio, delle Fondazioni Bancarie, esponenti della politica, e proponga loro, alla luce del sole, un progetto per la salvezza della Lucchese.

Qualcosa del genere venne fatto a Parma, alcuni anni fa quando la squadra ducale era precipitata nell’abisso: E la cosa ha funzionato al punto tale che attualmente il Parma, risanata e ricostruita, se la gioca assai bene in serie A:

Di quell’operazione salvezza fu protagonista la famiglia Barilla, i signori di Parma, che abbandonato il più volte ribadito proposito a non immischiarsi nelle questioni della locale squadra di calcio si mise a capo di una cordata di operatori economici solidi ed affidabili. Con l’esito che possiamo vedere.

Non è certo facile ripetere sulla piazza di Lucca una simile esperienza, anche questa strada facendo andata incontro a qualche problema, ma non per questo è il caso di rinunciare ad agire.

Quello che più preoccupa della situazione di questi giorni è il clima malato che gira intorno alla Lucchese: quel pessimismo diffuso e dilagante, quell’idea che tanto non c’è nulla da fare, quell’andazzo cimiteriale che sembra attendere solo la parola fine per poter dire che Lucca è condannata alla retrocessione.

Essendo un inguaribile ottimista, cresciuto alla scuola di chi si affidava a questa regola aurea: “Pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”, rimango convinto che sia ancora possibile avviare su basi concrete l’operazione “Salviamo la Lucchese!“

Proviamo. A piangere siamo sempre in tempo e intanto ringraziamo la squadra tutta per il suo generoso impegno a onorare la maglia rossonera".