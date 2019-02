Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un grazie dal Comitato di Mugnano all'assessore Marchini che è riuscito a vincere la battaglia dei tir"

mercoledì, 20 febbraio 2019, 15:16

di christian simonelli

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera di Christian Simonelli, responsabile comitato giovani di Mugnano, in merito alla chiusura ai tir della via di Mugnano.

Buongiorno, sono felice di condividere alla stampa il risultato avuto dal nostro quartiere (Mugnano) che grazie all'assessore Marchini, a cui vanno i ringraziamenti di tutto il comitato di Mugnano, è riuscito a vincere un'altra battaglia. Quella dei Tir! Con la chiusura parziale, di Via di Mugnano, all'altezza di via Giovanni Diodati direzione Lucca, è stato dato un ulteriore taglio netto al traffico pesante e non, sulla via principale del paese, che attraversa tra l' altro case a raso.

L'alta velocità e i tir sono un problema che affligge MUGNANO e i mugnanesi da più di 10 anni. Finalmente, forse, il problema sarà risolto da questa risoluzione.

Non a caso, ultimamente nelle testate giornalistiche è stato scritto che Lucca è inquinata dallo smog; ecco questo deve essere un segnale, un segnale che parla chiaro, il traffico pesante deve passare lontano dai paesi e dai centri abitati!

Ringrazio ancora Marchini, il comandante ed il vice comandante della municipale e tutti gli abitanti del quartiere Mugnano, che hanno sostenuto l'idea.