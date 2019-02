Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un ringraziamento al dottor Mazzatenta dell'ospedale San Luca"

martedì, 5 febbraio 2019, 12:50

di ugo bianchi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento al dottor Mazzatenta dell'ospedale San Luca di Lucca da parte della famiglia della piccola Agata.



"Vogliamo rendere pubblica la vicenda che da due anni ha tenuto in apprensione la nostra famiglia. L'attore principale di questa storia è nostra figlia Agata. La nostra piccola, fin dalla nascita, presentava, come tanti altri bimbi, un angioma (una "voglia "come si dice a Lucca) sull'avambraccio.

Abbiamo dato il giusto peso alla cosa, anche perchè alla bimba non dava alcun impedimento e tutti continuavano a dire che era una cosa di poco conto, che sarebbe scomparsa con il tempo; bastava monitorarla nel tempo. Ma purtroppo tutti questi bei propositi non hanno riguardato il nostro caso; da lì a poco la cosa e' degenerata, l'angioma cresceva in maniera esponenziale ed il dottor Mazzatenta, dell'ospedale San Luca, che aveva fin da subito mostrato la sua preoccupazione, ci ha consigliato l'inizio di una terapia con un betabloccante.

Come tutti i genitori apprensivi, ignoranti in materia, abbiamo cominciato il viaggio della speranza, anche perchè la piccola Agata peggiorava a vista d'occhio e l'angioma aveva cominciato ad ulcerarsi e a sanguinare.

Prima ci siamo consultati con l'ospedale Gaslini di Genova dove ci consigliavano un trattamento laser immediato, poi l'ospedale Meyer di Firenze dove la bimba è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza, risultato poi inutile, e infine all'ospedale Bambin Gesu' di Roma dove sono intervenuti subito con trattamenti locali dolorosi e pagliativi.

Risonanze magnetiche fatte, medicazioni avanzate cambiate ogni settimana... La nostra Agata era diventata ormai un vero esperimento; si trattava di un raro caso dove i medici non sapevano cosa fare se non per tentativi...

Nessuno ci dava risposte, Agata non dormiva mai dal dolore, si lamentava continuamente, era ossessionata dai camici bianchi e noi genitori con lei, anche se dobbiamo dire che tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri Oss, sono stati stupendi, gentili, premurosi ed attenti a far soffrire meno possibile la nostra piccolina.

Ormai eravamo rassegnati, l'intervento non era servito, le medicazioni avanzate erano inutili viaggi settimanali a Roma e continuavano a dire che andava tutto bene... Ma quel braccio gonfiava, sanguinava e la cosa peggiore era assistere impotenti al dolore che Agata provava giornalmente. Siamo così tornati alle origini, dal dottor Mazzatenta dell'ospedale San Luca che, fin dall'inizio, avevamo scartato, perchè si sa... l'ospedale più lontano ha sempre il medico più bravo!!!

Il dottor Mazzatenta capì subito la gravità della situazione e, con professionalità e tanta devozione per il suo lavoro, ci ha preso per mano ed accompagnato passo passo, giorno dopo giorno, verso la guarigione della nostra Agata.

Non e' stato semplice, ma grazie a Lui adesso Agata sta bene.

Non sapendo come esprimere la nostra infinita gratitudine, a questo medico di casa nostra, abbiamo deciso di ringraziarlo pubblicamente.

Grazie mille dottor Mazzatenta da parte della nostra famiglia e soprattutto da parte di Agata".