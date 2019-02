Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un saluto ed un ricordo di Maria Pia Bertolucci"

giovedì, 21 febbraio 2019, 12:58

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo di Mauro G. Celli, Giada Martinelli e degli amici del Gruppo Insieme si può - Alternativa Civica di Capannori della scomparsa Maria Pia Bertolucci.

"Siamo, tristi, attoniti e terribilmente sconvolti per la prematura scomparsa di Maria Pia. Quando la notizia ci ha raggiunto, nessuno di noi voleva crederci. Pur conoscendo le sue difficili condizioni, non si riesce mai a credere che la fine possa essere prossima.

Per tutti noi MAPI sei stata un punto di riferimento, una saggia amica ed una valorosa compagna di viaggio. Una persona instancabile con lo sguardo rivolto al prossimo, all’altro in difficoltà, al più umile ed indifeso. MAPI, hai fatto della tua breve ma intensa esistenza un caposaldo del volontariato, della solidarietà, con quella tua fede ferma ed incrollabile senza alcun tentennamento.

Cara MAPI riuscivi sempre a vedere in positivo anche quando il destino ti si è accanito contro. Negli anni che la malattia ti ha accompagnata, non ti sei mai tirata indietro, hai proseguito con determinazione i tuoi tanti impegni, non mollando mai, quando sarebbe stato più facile e conveniente, passare la mano per dedicarsi a te stessa.

Cara MAPI, ci è sempre stata vicina avendo una parola di incoraggiamento e riguardo, che ci ha permesso di andare avanti, anche nei momenti più difficili.

Con te abbiamo condiviso l’ultimo percorso politico, della tua vita. Una politica, che è sempre stata rivolta al servizio e al sostegno della collettività, senza SE e senza MA, rispecchiando totalmente ciò che è stata la tua esistenza. Per molti di noi, la partecipazione alla competizione elettorale di Capannori di cinque anni fa, era legata proprio alla tua presenza, al progetto di una Donna forte, un esempio per tantissimi giovani e meno giovani, della nostra Comunità.

Con la tua scomparsa siamo tutti più poveri, orfani di una persona che sempre riusciva a dedicare ad ognuno di noi una parola speciale.

Ciao MAPI. Grazie per tutto quello che sei stata, non potremmo mai dimenticare ciò che ci hai insegnato e ciò che rappresenti per tutti noi, oggi che sei lassù, in Paradiso, insieme all’Eterno Padre, che ci hai sempre educato ad amare e rispettare".

Mauro Celli, Giada Martinelli

e gli amici del Gruppo Insieme Si Può/Alternativa Civica