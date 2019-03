Rubriche



2019: conviene investire nel Customer Care?

martedì, 26 marzo 2019, 10:46

Partendo da questo semplice quesito, la cui risposta è obbligata se parliamo di moderni business model, il collegamento è immediato con antichi modi di dire, fra i quali emerge, in relazione all’oggetto di questo articolo, il detto “il cliente ha sempre ragione”.

“A prescindere dal settore di riferimento, che sia un nuovo casino online o un e-commerce di prodotti naturali per la bellezza, è lampante come la relazione che un brand riesce ad instaurare con la propria clientela rappresenti il fondamento per un business duraturo e di successo”, queste le parole del CEO di Mayco srls, realtà 100% Made in Italy in forte espansione nel mondo digitale.

“La customer satisfaction, rappresenta poi, oltre ad una garanzia di soddisfacenti livelli di retention, anche e soprattutto un risparmio in termini di acquisizione. Un cliente soddisfatto sarà sempre e comunque il mezzo più veloce, economico ed esponenziale di acquisizione di nuova clientela”.

Starà poi ad un elevato standard nella missione letterale del “customer care” (prendersi cura del cliente) riuscire a creare quel circolo virtuoso che parte con la trasformazione del “cliente” in un “cliente soddisfatto”.

I più moderni ed evoluti servizi clienti hanno accorciato le distanze con la propria customer base andando ad essere presenti laddove i propri clienti già abitualmente sono, sui social network. Minore è la distanza fra l’azienda ed il cliente maggiore è la probabilità che il cliente interagisca in modo proficuo allungamento enormemente l’aspettativa di fedeltà all’azienda.

“Investire nel Customer Service e nella formazione delle risorse dedicate è quindi una delle scelte più lungimiranti che una moderna azienda possa fare”.