Arance e limoni, lucchesi birboni. E un po' coglioni

giovedì, 21 marzo 2019, 11:19

Siamo davvero arrivati al culmine. Qui fanno tutti come cazzo gli pare. E se non ci fossi io che ogni tanto mi risveglio dal sonno, chi scoprirebbe i sotterfugi lucchesi? Eccone di gustosi



Chi lo avrebbe detto... il 2019 è l'anno dei periani. Chi sono? Ma come, non lo sapete, i proseliti di Pera, l'ex presidente del Senato. L'anno appena iniziato segna la loro riscossa! A partire da lui in persona, l'ex numero uno del Senato. Lo sapete che qualche tempo fa è stato nominato dal governo giallo-verde come presidente del Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale? Hai capito zitto zitto che bell'incarico si è preso. Nessun compenso eh (ci mancava pure quello) ma è tornato in pista. E grazie proprio alla Lega (il decreto del premier Conte è controfirmato dal sottosegretario Giorgetti) ovvero quello stesso partito su cui Pera sparava mota ai tempi della campagna elettorale delle amministrative 2017. Ah come cambiano i tempi, la poltrona è sempre la poltrona. Che arrivi da destra o da sinistra, dal centro o dai fianchi... che importa? L'importante è averla!

Oh, ma non è solo il re Sole ad essere beneficiato. La mitica Donatella Buonriposi, fresca di partecipazione alle primarie del Pd (pare che abbia votato Martina, proprio come Marcucci) ha avuto in questi giorni anche la nomina di provveditore a Livorno oltre che mantenere quella di Lucca. Guarda un popoino che combinazione, io lai. Bella carriera davvero. Brava brava brava: la donna giusta al momento giusto. E' tutto merito suo si badi bene. Perché è notorio che lei di santi in paradiso un ce ne ha mica: che voli pindarici dai tempi in cui si era candidata sindaco, e nei confronti pubblici diceva che il suo politico di riferimento era Silvio Berlusconi. Complimenti a chi l'ha seguita ad occhi chiusi in questo percorso, e ora pretenderebbe pure di dare lezioni agli altri. Ma perché non vi nascondete?

Comunque cari gazzettiani e gazzettiane, viva i periani. E ce n'è un'altro che ormai ha svoltato a sinistra, il mitico Francescon dei Coluccion, che ha già dichiarato di lavorare a una lista a sostegno di Menesini. Boia, va alla grandissima. E il bello è che vuole pure mettere il becco negli affari del centrodestra. Speriamo se ne ricordino i dirigenti dei partiti, che questi qua ormai hanno fatto definitivamente il salto della quaglia.

E c'è un altro periano doc che si agita tantissimo in questi giorni. Ha un cognome che ricorda un noto attore (sarà mica parente?): riavvicinatosi a grandi passi a Forca Italia (pardon Forza Italia). In queste settimane, agli esponenti che incontra, chiede una mano per lavorare a un progetto: candidare sindaco Mario Pardini, il presidente di Lucca Comisse, nella tornata del 2022. Cazzarola come ci si rifà per tempo. E che ne penserà la ciurma di partiti e liste civiche di centrodestra rimasta a fare il proprio dovere in consiglio comunale?

E il Raspini come la prenderà, che insieme a Pera fortissimamente volle il Pardini alla guida del carrozzone dei fumetti, che potrebbe trovarselo contro nella sfida per la carica di cittadina dopo i disastri di TambIELLA? Sì perché il bel Raspin de' notai ormai ha sciolto le riserve. Vuole deliziarci in tutti modi con il suo buongoverno. si sente l'Unto del Signore, il designato, il predestinato. Vuole passare dal gestire i rifiuti, ad occuparsi di Palazzo Orsetti.

Attenti però, potrebbe arrivare il terzo incomodo: messier Enrico Stefanelli. Sì, il genio di Photolux, sempre più vicino alla giunta di centrosinistra. Si mormora che la chiusura dell'archivio fotografico lucchese intitolato alla figura di Arnaldo Fazzi, potrebbe portargli fortuna. Perché la giunta dei bradipi vorrebbe fare un bando di gestione, e lui potrebbe essere colui che sostituirà la cooperativa attuale. Giunta di bradipi quando vuole, perché per quello che gli interessa sono veloci come delle gazzelle un ti preoccupa'.

Ragazzi, questi continuano a non infilarne una, eppure sono lì. Riuscirà Salvini a far prendere delle scoppole al Pd in provincia di Lucca, dove il 26 maggio in abbinamento con le Europee si voterà per eleggere un sacco di sindaci? Tutti contano su lui: perché il vicepremier dice che verrà almeno due volte per dei comizi. Molti Comuni della Valle e della Garfagnana vengono dati per persi, ma a Capannori pare ci sia margine perbacco! Menesin Menesino ha già invaso il territorio di manifesti, su Facebook mette le foto anche di quando imbianca casa (ora aspettiamo quella di quando va al cesso la mattina a fare pipi).

E notiziona delle notizione, Re Giorgio Del Ghingaro da Viareggio pare proprio che tifi apertamente affinchè il suo ex delfino prenda una musata nelle urne. Maremma zoccolara, mi sa che c'è da divertirsi. Hai visto mai che ci sarà un risveglio dei cittadini, che finora si sono fatti inchiappettare non andando a votare o lasciandosi convincere dei pericoli di derive fasciste?

Sapete che sono ceco da un occhio e posso leggere poco, però mi ricordo sempre i detti popolari che mi raccontava la mi nonna Assuntina. A proposito di frutta (ma stavolta la pera non c'entra nulla...) uno mi è sempre rimasto particolarmente impresso, e diceva più o meno così: "Arance e limoni, lucchesi birboni". Non ne conosco l'origine, ma suona bene. Per tutto quello che si sono fatti passare sopra la testa, però, direi che il proverbio potrebbe essere riadeguato ai giorni nostri: "Arance e limoni, lucchesi birboni. E un po' coglioni".