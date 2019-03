Rubriche



Cocaine: le correlazioni con la storia di Jordan Belfort

venerdì, 15 marzo 2019, 08:59

Lo scenario in cui si svolge la storia di questo film, Cocaine, è la cupa e contradditoria città di Detroit, metropoli simbolo della crescita economica americana e delle sue profonde contraddizioni oltre che dei chiaroscuri che ha disseminato per le periferie d’America. La vicenda è quella di White Boy Rick, adolescente dei quartieri disagiati, che passerà dal diventare piccolo trafficante di armi a boss della droga per finire come informatore dell’FBI. Il padre, interpretato da Matthew McConaughey, è un commerciante d’armi che vorrebbe per il figlio un futuro migliore a cui offre però non sempre fulgidi esempi di vita essendo lui stesso sempre in bilico tra il bene ed il male, tra la luce e l’ombra.

L’unica cosa che trasmetterà al proprio figlio sarà una propensione al commercio che il ragazzo impiegherà per diventare un trafficante di armi per quegli spacciatori di strada fino a quando non diventerà lui stesso un boss cavalcando l’onda del mercato della droga degli anni ’80, la diffusione del crack e di altre sostanze stupefacenti. Il ragazzo è spinto dai primi guadagni e accecato dal profitto, perdendo di vista il senso della vita stesso e del concetto di giusto o sbagliato. Alla fine sarà costretto a diventare informatore dell’FBI ma finirà comunque in carcere e da dove uscirà nel 2020.

White Boy Rick per alcuni versi ricorda la figura di Jordan Belfort, nonostante le dovute differenze di storie, lavoro e personaggio. Hanno in comune una naturale propensione agli affari ed al profitto; un concetto di profitto che assume nei due personaggi un valore cruciale e fondamentale. La corsa al profitto li renderà entrambi ciechi al pericolo esponendoli all’Fbi e a diventare loro stessi informatori, cosa che comunque ad entrambi non servirà a tenersi lontani dalla galera. Sia White Boy Rick che Jordan Belfort capiscono i limiti di due sistemi, la droga e la finanza, e ne approfittano creando enormi profitti economici, camminando, chi più chi meno, su quella sottile linea invisibile che ormai divide, o unisce, il bene ed il male. I due uomini si ritroveranno soli, vittime del loro stesso sistema che, avido, non si fermerà a tendergli una mano, anzi continuerà la sua corsa verso l’interesse ed il profitto sopra ogni cosa.

Al contrario di White Boy Rick, Jordan Belfort, scontata la sua pena ha ricominciato la sua vita cercando di scrollarsi di dosso la sua etichetta di truffatore e iniziando una nuova carriera da motivatore personale. Il “Lupo di Wall Street”, che ha ispirato l’omonimo film con Leonardo Di Caprio, con la pubblicazione dei suoi libri ha iniziato a spiegare a tutti come investire in borsa e come risultare vincenti negli investimenti. Le sue conferenze in giro per il mondo sono diventate l’esempio per molti altri motivatori che hanno sfruttato le strategie di Belfort per i propri clienti, confermando un modello di indubbio successo. Il successo di Belfort, paradossalmente, è stato maggiore dopo il suo arresto visto che il suo patrimonio è cresciuto sensibilmente ed i suoi incassi annuali sono passati da 50 a 100 milioni di dollari l’anno.

Chi vuole iniziare a occuparsi di investimenti, nel trading o in qualsiasi altro settore, è doveroso che impari al meglio dai consigli di Jordan Belfort; lezioni che aiutano, soprattutto i neofiti, ad iniziare al meglio la propria attività di investimento massimizzando le possibilità di successo. Certo assistere ad una delle conferenze di Belfort può costare nell’ordine dei 5 mila euro che non tutti sono disposti a spendere, ma, d’altronde la conoscenza non ha prezzo e cominciare a leggere uno dei suoi libri potrebbe esse un buon punto di partenza.