Come affrontare la scelta del passeggino senza stress e preoccupazioni

martedì, 12 marzo 2019, 21:49

Individuare il passeggino giusto per il proprio bambino non è semplice. Questo strumento indispensabile, infatti, vi terrà compagnia per diversi anni. Di fatto, non si tratta solo di un mezzo a 4 ruote, pensato per trasportare il bimbo senza fatica, ma anche di un prodotto per l'infanzia irrinunciabile, che consente al piccolo di fare nuove esperienze in totale sicurezza ed a voi genitori di muovervi al meglio, riuscendo a gestire perfettamente la vita di tutti i giorni. Ecco, quindi, alcuni aspetti da considerare per scegliere il passeggino ideale per voi e per il vostro bambino.

Sistemi modulari: il top per i genitori!

I passeggini trio sono pensati per garantire tre prodotti in un unico modello. Infatti, consentono di montare su uno stesso telaio: ovetto, navicella e passeggino classico. Ciò permette di mantenere lo stesso prodotto per diversi anni e di non dover attuare continui cambiamenti nel corso del tempo.

Inoltre, nonostante la spesa iniziale sia piuttosto elevata, i modelli trio consentono di risparmiare rispetto all'acquisto dei tre prodotti separati. In commercio, poi, si trovano anche i passeggini duo, che sono costituiti, di norma, dalla struttura principale e dalla navicella o dall'ovetto, a seconda delle necessità e delle preferenze.

Anche in questo caso il prezzo d'acquisto è abbastanza sostenuto, ma tende ad ammortizzarsi con il tempo. Tuttavia, è bene specificare che sul mercato è possibile trovare anche altre tipologie di seggiolini auto, come i modelli a 3 o a 4 ruote, i passeggini leggeri, i passeggini gemellari e le carrozzine, che sono indicate per i neonati.

Siete interessati ad individuare il miglior passeggino Cam o a valutare altre importanti marche? Online è possibile trovare siti specializzati in questo genere di articoli, in cui vengono riportati, non solo recensioni ed opinioni, ma anche classifiche relative ai prodotti top di gamma.

Navicella: è davvero utile?

La navicella è l'accessorio che, tendenzialmente, viene utilizzato meno, in quanto è progettata per accogliere il bambino nei primi mesi di vita, poiché favorisce la posizione sdraiata del neonato, che trascorre buona parte del tempo dormendo. Alcuni genitori utilizzano la navicella solo per 2-3 mesi, mentre altre più a lungo. Molto dipende anche dalla velocità di crescita del piccolo e dalla sua conformazione fisica.

É importante prestare attenzione al materassino che deve essere anallergico e piuttosto rigido, possibilmente in lattice o in caucciù. Di norma, la navicella viene sostituita a partire con il raggiungimento dei 3 mesi di vita del piccolo dall'ovetto, che gli permette di assumere una posizione confortevole e di vedere ciò che lo circonda, così da cominciare ad interagire con il mondo esterno. Generalmente, l'ovetto è sconsigliato per i bimbi appena nati, in quanto non idoneo per la schiena.

Occhio a non tralasciare i particolari!

Avete deciso verso quale tipologia di passeggino orientarvi? A questo punto dovete concentrarvi su alcuni particolari importanti. La prima cosa da fare è valutare il peso del passeggino. Di fatto, la cosa migliore è scegliere un passeggino leggero, che possa essere maneggiato e chiuso con una sola mano.

Tuttavia, è bene prestare attenzione anche alle misure del passeggino, soprattutto in fase di chiusura. Infatti, deve poter essere riposto senza problemi nel bagagliaio dell'auto e deve poter essere caricato sull'ascensore. La fodera, inoltre, deve essere sfoderabile e lavabile, in quanto il bambino la sporcherà spesso con rigurgiti, residui di cibo e di bevande.

Un altro aspetto importante da analizzare sono le ruote, che devono potersi muovere su diverse tipologie di superfici, nonché il sistema frenante, così da garantire massima sicurezza al bambino e limitare lo stress per i genitori. Infine, è sempre meglio puntare a modelli che riportano in dotazione la retina porta oggetti, da posizionare sopra le ruote del passeggino, e la borsa, che permette di avere sempre a portata di mano tutto quello che serve per il bambino.