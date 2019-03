Rubriche



Come scegliere una macchina per il caffè efficiente e di qualità

martedì, 12 marzo 2019, 21:47

Nel momento in cui si deve scegliere una macchina per il caffè, onde evitare di commettere errori, è importante tenere conto di alcuni fattori. Di fatto, per poter gustare anche a casa il piacere di un buon espresso, è necessario chiedesi quale macchinetta possa rispondere maggiormente alle proprie esigenze. Sul mercato i modelli disponibili tra cui attuare una possibile scelta sono davvero numerosi, per tanto, può risultare difficile capire in quale direzione muoversi.

La cosa migliore da fare, è avere bene chiari in mente alcuni concetti fondamentali, così da riuscire a comprendere al meglio le specifiche tecniche di ciascun prodotto ed individuare quello ideale. É proprio con questo sistema che, poco tempo fa, ho scelto, tra tante, la mia macchina caffè De Longhi. Ecco, quindi, alcuni pratici consigli da tenere in considerazione prima di effettuare l'acquisto.

Che tipo di espresso vuoi degustare? Tipologie di macchine per il caffè

La prima cosa che devi chiederti per riuscire ad individuare la macchina per il caffè migliore, è che tipo di espresso vorresti degustare. Tra i modelli di macchine per il caffè più diffusi vi sono quelli che prevedono l'ausilio di cialde, che producono pochi scarti, ma sono difficili da pulire e necessitano di un po' di tempo per ottenere risultati apprezzabili. Gli apparecchi più esclusivi, invece, sono quelli automatici, che richiedono solo di caricare il caffè in chicchi e di avviare la macchinetta.

Sono interessanti, perché permettono di creare miscele uniche e personalizzate, perfette per gli estimatori di questa popolare bevanda. Tuttavia, è bene specificare che si tratta di apparecchi con un costo d'acquisto piuttosto elevato. Vi sarà capitato, poi, di provare, almeno una volta, il caffè delle macchinette che funzionano a capsule, che sono facili da utilizzare, non richiedono particolari interventi di pulizia, ma soprattutto vantano un ottimo rapporto qualità-prezzo, anche se il costo delle capsule è piuttosto elevato e producono molti rifiuti.

Infine, si possono ricordare le macchine da caffè manuali, che sono un valido compromesso tra le macchine totalmente autonome quelle che funzionano a cialde. In questo caso, il caffè va triturato a mano, con apposite manovelle. Una volta fatta questa operazione è possibile preparare l'espresso in modalità automatica o semi-automatica. Sono perfette per chi vuole mantenere la gestione della preparazione del caffè. Tuttavia, richiedono una pulizia piuttosto complessa ed una manutenzione costante.

Dimensione e struttura della macchine da caffè

Quando si acquista una macchina per il caffè, oltre alla tipologia, bisogna valutare le dimensioni, in modo da scegliere un modello in grado di inserirsi perfettamente nello spazio di destinazione. Tuttavia, è importante non sottovalutare nemmeno il peso, in quanto, nel momento in cui si deve pulire il ripiano su cui è posizionata la macchinetta, bisogna poterla sollevare con agio.

Scegliere un modello pesante vuol dire trovarsi di fronte ad un problema in più. Importanti da valutare, però, sono anche i materiali, che devono essere di qualità, in modo da resistere nel tempo, soprattutto se si fa un uso smodato di tale apparecchio. Da verificare, poi, è a presenza di accessori importanti, pensati per consentire una maggiore praticità durante l'utilizzo della macchinetta del caffè, tra i quali fondamentali sono i filtri, poiché determinano la qualità finale dell'espresso.

Infine, è consigliabile anche controllare la manutenzione richiesta dai vari modelli, in modo da evitare di comprare un apparecchio che non corrisponda alle proprie necessità. Di fatto, le macchinette che richiedono una cura minore sono quelle automatiche, mentre quelle più impegnative sono quelle manuali.