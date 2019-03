Rubriche



Cosa fare a Valencia, la città spagnola patrimonio immateriale dell'umanità

lunedì, 11 marzo 2019, 15:20

Quando si nomina Valencia il pensiero corre automaticamente a paesaggi marini soleggiati. Pochi invece sanno che la meravigliosa cittadina portuale, situata sulla costa sud-orientale della Spagna, offre molto di più. Sono innumerevole le tipologie di attività che Valencia offre e ci si potrebbe creare un itinerario diverso a seconda del tipo di vacanza che si vuole vivere.

Cosa fare a Valencia è una domanda che si pongono tutti i viaggiatori in procinto di visitare la località turistica spagnola. Valencia è anche conosciuta per la "Città delle arti e delle Scienze" grazie al Planetario, all'Oceanográfic e al futuristico museo interattivo che si trovano sul vecchio letto del fiume Turia e coprono una superficie pari a 350 mila metri quadri.

Chi visita Valencia può inoltre fare un giro in barca nell'enorme lago del Parco Naturale dell'Albufera, dove le dune incontrano boschi e risaie grazie ad un perfetto ecosistema umido che ospita alcune specie di uccelli acquatici. È il luogo ideale per andare in bicicletta o a piedi ed apprezzare la biodiversità. In questa città ha origine la famosa Paella che si può degustare insieme ad altre specialità tipiche come l'Arròs a Banda cucinato con le anguille del lago. Non resteranno delusi neanche gli amanti della movida che potranno vivere la notte fino alle luci del mattino nei quartieri del Carmen, di Ruzafa o alla Marina Real.

Valencia offre inoltre la possibilità di percorrere un vero e proprio itinerario della seta nel quartiere di Velluters che rievoca la fase commerciale instaurata il XIV ed il XVIII secolo. La città dell'Oriente offre notevoli interessi anche per gli appassionati di calcio, come per gli amanti dei panorami mozzafiato e su VisitValencia.com è possibile consultare una guida dettagliata.

Irrinunciabile è però la visita a Valencia durante il periodo delle Fallas tra il 15 ed il 19 marzo. La festa celebra l'arrivo della primavera bruciando letteralmente tutto quello che di brutto ha lasciato l'inverno. La festa delle Fallas di Valencia, patrimonio culturale immateriale dell'umanità, ha origini lontane e legate alle botteghe degli artigiani che con l'arrivo della primavera bruciavano davanti all'uscio il parrot utilizzati durante l'inverno per illuminare la bottega. Al parrot si aggiungevano stracci e cianfrusaglie che non servivano più, ma nel corso del tempo si cominciò ad adornarlo dandogli parvenze umane e così nacque il Ninot che piano piano diventò un pupazzo di vera e propria satira mirata ad insultare persone o eventi considerati vergognosi per il quartiere. La simbologia del faló permetteva di liberarsi di queste figure vergognose, poste su un piedistallo per essere ammirate, per dare il benvenuto alla stagione della rinascita della natura liberi e purificati. Ogni quartiere esibiva il proprio Ninot e le Fallas, chiamate anche Festes de Sant Josep, sono diventate nel tempo una vera e propria gara al pupazzo più bello fatto in cartapesta e legno.

Dal 1° marzo, ogni giorno alle 14, viene fatto uno spettacolo assordante che prevede lo scoppio di petardi chiamato mascletà. Il culmine di una delle principali feste tradizionali spagnole è il 19 marzo quando nella Plaça de l'Ajuntament uno spettacolo pirotecnico richiama diverse migliaia di persone. La notte del 19 marzo, detta Cremà, tutte le Fallas vengono bruciate, tutte tranne il Ninot preferito e più votato dai visitatori dell'esposizione. Il superstite è chiamato "Ninot indultat" e verrà poi conservato nel Museo Fallero insieme a tutti i ninot indultati degli anni precedenti. La festa conserva anche un aspetto religioso che vede migliaia di donne, vestite con abiti tipici, sfilare per andare ad offrire dei fiori alla Virgen de los Desamparados.