"Duri a morire..."

Altri articoli in Rubriche

venerdì, 15 marzo 2019, 08:59

Lo scenario in cui si svolge la storia di questo film, Cocaine, è la cupa e contradditoria città di Detroit, metropoli simbolo della crescita economica americana e delle sue profonde contraddizioni oltre che dei chiaroscuri che ha disseminato per le periferie d’America

venerdì, 15 marzo 2019, 08:40

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Bruno Pollacci, in occasione dello sciopero scolastico per il clima, in cui si ripercorrono le origini di questa manifestazione

mercoledì, 13 marzo 2019, 22:16

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento della professoressa Patrizia Favati docente di lettere del liceo artistico musicale “A.Passaglia” sulla polemica inerente un incontro con gli studenti avvenuto anche al Carrara

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:46

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di Umberto Franchi, ex sindacalista Cgil, in merito al cosiddetto "Reddito di Cittadinanza"

mercoledì, 13 marzo 2019, 11:04

Un elettrodomestico rivoluzionario, che ha preso piede negli ultimi anni e che ha rimpiazzato la scopa tradizionale e, per certi versi, anche il classico aspirapolvere, è la scopa elettrica

martedì, 12 marzo 2019, 21:49

Individuare il passeggino giusto per il proprio bambino non è semplice. Questo strumento indispensabile, infatti, vi terrà compagnia per diversi anni. Di fatto, non si tratta solo di un mezzo a 4 ruote, pensato per trasportare il bimbo senza fatica, ma anche di un prodotto per l'infanzia irrinunciabile