E poi cascano dalle mura...

venerdì, 1 marzo 2019, 14:55

Una traduzione professionale, che cioè possa essere utilizzata in contesti ufficiali o pubblici, è di fondamentale importanza per la creazione di relazioni internazionali da parte di aziende, professionisti o privati. Ma quanto costa una traduzione professionale?

mercoledì, 27 febbraio 2019, 08:42

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Anna Maria Celli in cui segnala un problema di viabilità nei pressi di via Angeloni

lunedì, 25 febbraio 2019, 16:27

Come da un pezzo a questa parte, resta difficile parlare della partita di ieri tanto è diventata un'ulteriore fonte di agonie e vergogne. I giovanotti rossoneri, nell'emergenza più assoluta, hanno ahimé perso, ma a testa alta, con dignità sfiorando in un paio di occasioni il pari

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:01

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera con cui si denuncia lo stato di degrado di via del Moro, una delle vie del centro storico. Chissà se qualcuno, al palazzo dei Bradipi, si degnerà di rispondere

lunedì, 25 febbraio 2019, 12:05

A seguito del tragico incidente stradale avvenuto sulla via del Brennero nel primo pomeriggio di ieri, riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettera di un cittadino che non ne può più

sabato, 23 febbraio 2019, 18:41

In riferimento al comunicato dell’amministrazione comunale del 22 febbraio ’19 sui media e il 23 febbraio sul Tirreno, il Comitato di S. Anna/S.Donato, in merito all’antenna che verrà installata in piazzale Luporini, ritiene opportuno fare alcune precisazioni