Rubriche : lettere alla gazzetta



"Fermate dell'autobus poco illuminate, pericolo per i passeggeri"

venerdì, 8 marzo 2019, 09:11

di chiara grassini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Chiara Grassini in cui si segnala la pericolosità per i passeggeri di sei fermate dell'autobus.



"Sono circa sei le fermate dell'autobus poste in zone pericolose per i passeggeri. Si tratta di quelle poste tra la Maddalena- La Cappella e Torre, tre località in periferia e poco illuminate.



Come si nota dalle foto, manca l'illuminazione e attendere un mezzo di traporto in una strada dove le auto sfrecciano a tutta velocità, fa davvero paura. Davanti al ristorante Il Guercio, invece, si assiste ad un pannello semi- distrutto e con gli orari messi nella parte inferiore del palo che li sorregge. Ma il problema non è solo il pericolo ma anche la mancanza di pensiline in ogni punto della via.



L'unica certezza è il taglio alle corse. Tanto per fare un esempio, prendiamo in considerazione quel pannello in pessime condizioni. Dopo le 10:09 occorre attendere le 13:38 perché in quell'arco di tempo non transitano altri pullman".