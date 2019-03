Rubriche



Formazione del personale perché può fare la differenza

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:31

In un mercato sempre più competitivo le aziende non possono permettersi passi falsi. Al pari di una macchina di produzione, anche un’azienda ha bisogno che tutti gli elementi siano al posto giusto al momento giusto affinché si possa ottenere un prodotto finale soddisfacente.

In questo senso i dipendenti rappresentano la parte fondamentale di questa macchina, per questo motivo è necessario che essi si sentano non solo parte integrante della realtà in cui operano ma anche valorizzati in maniera adeguata. È evidente che, affinché un dipendente possa eseguire la propria mansione in modo ottimale, egli deve trovarsi in un ambiente tranquillo e stimolante. Al giorno d'oggi essere soggetti a nuovi stimoli ed essere spinti ad acquisire nuove nozioni è la normalità. La formazione del personale è importante proprio per questo: oltre a garantire all'azienda una maggiore qualità nella produzione, soddisfa il lavoratore al livello mentale.

Mai come in questo periodo storico la concorrenza in molti settori è agguerrita così come la corsa verso il progresso, è necessario quindi che l'azienda rimanga competitiva ed una delle frecce a sua disposizione è proprio la formazione del personale. Per avere maggiori informazioni al riguardo abbiamo intervistato Rosalba Fiore, titolare della FioreRosalba.com ditta specializzata nell’orientamento e formazione degli adulti, all’albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio per la categoria formazione del personale.

- Ci parli brevemente della sua storia

Nel 2006 ho fondato la ditta che dirigo tuttora, ma diciamo che è dal 1999 che mi occupo della formazione e dell'assistenza alle imprese. Tra i vari riconoscimenti che ho conseguito, sono orgogliosa di menzionare il titolo di MCT. Inoltre negli anni 2008-2009 ho partecipato alla TechEd di Barcellona come rappresentante della Microsoft.

- Perché secondo lei il processo di formazione del personale è così importante?

Bè sono tanti i motivi per cui un’azienda dovrebbe pensare alla formazione del proprio personale, cercherò di essere concisa. Ogni mansione richiede competenze e conoscenze senza le quali non sarebbe possibile eseguire la stessa, i dipendenti hanno bisogno di tali nozioni per svolgere al meglio il loro lavoro. Viviamo in una società in cui il progresso procede senza sosta e ciò alimenta una concorrenza feroce, in ogni settore. A questo scenario bisogna per forza di cose rispondere con una grande flessibilità professionale dei lavoratori, ma questa è ottenibile soltanto investendo nel miglioramento e nella crescita delle risorse umane interne e inculcando nei dipendenti una mentalità flessibile che sia in grado di renderli pronti ad eventuali cambiamenti sociali, culturali e tecnologici. Per questo la formazione è fondamentale ed imprescindibile.

- Lei crede che in questo modo i dipendenti siano motivati a crescere?

Assolutamente si! Le dirò di più, in questo modo i dipendenti non solo saranno motivati ad acquisire maggiori competenze ma verranno stimolati a mettersi in gioco, perché sapendo comunque che la loro azienda ha riposto molta fiducia nei loro confronti, avranno grande voglia di ricompensarla in qualche maniera. Da anni mi prefiggo di aiutare ditte e privati nell'approfondimento delle loro conoscenze, nel miglioramento del curriculum e nel conseguimento della laurea online, tocco con mano i miglioramenti che l’azienda ottiene nel formare i propri dipendenti.

- Se non sbaglio aveva parlato anche di altre motivazioni per cui un’azienda dovrebbe pensare alla formazione dei propri dipendenti.

Bè ci sono altri due motivi che vengono da sè, il primo riguarda la gratificazione dei dipendenti. Non dobbiamo pensare al dipendente come una macchina ma come una persona normale con le sue emozioni e i suoi sentimenti, per questo il fatto che l'azienda investa su di lui con dei corsi di formazione professionali lo farà sentire in costante crescita anche a distanza di anni dall'assunzione. Farlo sentire una persona in continuo sviluppo e miglioramento eliminerà la percezione che egli possa sentirsi un semplice mezzo di produzione, con conseguente autostima ed indipendenza più alta durante l'esecuzione di una mansione. Il secondo, ben più importante, riguarda quello di attenuare possibili lacune dovute a mutamenti esterni o interni. Mi spiego meglio: mettiamo caso che il dipendente di un’azienda sia in malattia per diversi mesi e che egli risulti l'unico capace di svolgere una determinata mansione, la stessa mansione vitale per la produttività dell'azienda. Cosa accadrebbe in questo caso? È ovvio che un’azienda non può permettersi di abbassare il proprio rendimento di produzione a causa della mancanza di un dipendente, per questo è necessario che l'area di competenza di un determinato lavoratore possa essere ricoperta anche da altri, cosicché la sua assenza non pesi sulle sorti dell'azienda.

- Ma alla fine di tutto, qual è ragione principale?

L'azienda ovviamente dovrebbe sì tenere alla soddisfazione dei propri dipendenti, ma il suo fine ultimo sarà sempre quello di ottenere un vantaggio che la faccia rimanere competitiva sul mercato. Il dipendente si sente gratificato per la formazione ricevuta ma è l'azienda stessa a ricavarne dei vantaggi nel momento in cui le conoscenze acquisite in via teorica vengono poi attuate nella pratica giorno dopo giorno.

- Abbiamo quindi capito che formare è importante, ma come?

È fondamentale che niente sia lasciato al caso, solo così si avranno dei riscontri positivi effettivi nell'investimento fatto. Al fine di evitare di incappare in scelte sbagliate è necessario redigere un programma formativo. Diciamo che il processo di formazione generalmente prevede quattro fasi: innanzitutto analizzare i bisogni esterni ed interni dell'azienda, poi progettare ed erogare l'intervento formativo, valutare i risultati che si ottengono ed infine revisionare il processo.

- Di queste quattro fasi c'è nè una che riveste un ruolo più importante di altre?

Contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, la terza fase, quella di valutazione, non rappresenta la fine del processo formativo. Subito dopo abbiamo una fase più importante, in particolare la più importante di tutte le fasi precedenti: quella di revisione. Se ci pensiamo, la fase di valutazione non è altro che una fase in cui l'azienda ha la possibilità di esaminare i risultati ottenuti. Nel caso questi non siano soddisfacenti, essa può ristudiare e riesaminare in meglio i futuri percorsi formativi, comprendendo dove si è fallito, se si è fallito e, nell'eventualità, come correggere gli sbagli fatti. La fase di revisione è vitale per avere un processo di formazione idoneo ed in linea con le peculiarità dell'azienda.

- Secondo lei è alla portata di tutti la formazione del personale?

Ovviamente no, se un’azienda decide di investire nella formazione dei propri dipendenti dovrebbe rivolgersi a personale specializzato. Che avvenga in aula o online la formazione è importante che questo personale sia in grado di fornire una preparazione adeguata attraverso docenti esperti e preparati e piani formativi pensati per le aziende.