Gli outfit e le scarpe sportive perfetti per una giornata al parco

mercoledì, 20 marzo 2019, 14:16

La primavera è ormai alle porte e con essa stanno per arrivare le giornate lunghe e calde da passare all'aperto in compagnia degli amici oppure in famiglia. Nel week-end, poi, si possono organizzare giornate al parco da trascorrere immersi nella natura tra barbecue, relax e tante risate. Ovviamente non bisogna farsi trovare impreparati dal punto di vista dell'outfit, a partire dalle scarpe sportive che devono essere comode e leggere.

Il primo passo è quello di optare per un vestiario comodo e allo stesso tempo alla moda. Solitamente quando si mangia all'aperto si cerca sempre di evitare un certo tipo di abbigliamento. Scegliendo così, pantaloni e magliette con uno stile che si adegua esclusivamente al picnic. Questo perché spesso si deve cucinare e aiutare durante il pranzo o la cena. Bisogna considerare che durante la giornata in primavera fa molto caldo, ma quando il sole inizia a calare le temperature diventano meno piacevoli. Il consiglio è quello di vestirsi a strati.

Abbinando abiti come magliette e maglioncini, pronti a toglierli in caso la temperatura decidesse di cambiare. In questo caso anche per la sera per poi coprirsi quando si deve ritornare a casa. A questo proposito il modo migliore di vestirsi è quello di indossare dei pantaloni. Oppure in alternativa una tuta all'apparenza sportiva, ma resa seducente dai tessuti che scivolano comodi sul corpo. Abbinando per completare gli accessori giusti. In questo modo ci sentirà comode e allo stesso tempo decisamente carine.

Le scampagnate di solito sfociano in divertenti attività all'aria aperta, come ad esempio giocare con il frisbee, pallavolo oppure a calcio. Capi stretti costringono il corpo e questo, oltre a non permettervi di muovervi con disinvoltura, molto probabilmente influirà anche sulla vostra digestione. Mal di testa e mal di stomaco sono vivamente sconsigliati se non vorrete rovinarvi la giornata e rovinarla anche agli altri.

Capi morbidi in cotone come, t-shirt, polo e pantaloni stretch sono la miglior opzione insieme a scarpe sportive alla moda. È meglio, dunque, optare per i jeans che hanno un aspetto gradevole e non sono mai fuori luogo in situazioni di rilassatezza. Inoltre, durante una scampagnata, facilmente si ci potrà sedere sui prati, ma con un tessuto robusto come il denim, non ci si dovrà preoccupare troppo per le eventuali macchie o per l'umidità.

Guai a scegliere capi bianchi visto che è facile ritrovarsi a fine giornate con macchie sparse ovunque: macchie d'erba, macchie di cibo, macchie di sporcizia varia che, spiccano sul bianco, sono ben poco attraenti e potrebbero farvi sentire a disagio per tutta la giornata. Inoltre potrebbero compromettere per sempre lo stesso capo indossato. In alcune fibre certe macchie penetrano molto rapidamente e diventano impossibili da eliminare. Quindi anche le scarpe sportive bianche sono da escludere.

Out anche i capi neri. Come detto prima, ci potrebbe essere il rischio che nel corso della giornata vi siano sbalzi di temperatura e, non è escluso, che buona parte sia accompagnata da un sole quasi estivo. Il nero attira i raggi del sole che vi faranno percepire il caldo più di ogni altra persona presente. In questo caso però delle scarpe sportive nere potrebbero aiutare perché grazie al loro colore scuro possono sporcarsi difficilmente.