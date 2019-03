Rubriche : lettere alla gazzetta



"Grazie al personale sanitario del San Luca sono vivo"

martedì, 19 marzo 2019, 16:12

di antonio da castello

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo la lettera di Antonio Da Castello, lettore de La Gazzetta di Lucca, in merito a un suo ricovero all'ospedale San Luca.



Mi chiamo Antonio Da Castello di anni 54 residente a S.Anna Lucca.

Con la presente volevo mettere a conoscenza i miei concittadini della mia storia e della eccezionale efficienza del nostro Ospedale San Luca. Mercoledì 13 marzo ero a cena con clienti e colleghi in un noto ristorante, quando verso le ore 22.30 mi assale un dolore al collo che piano piano si irradia al braccio sinistro (internamente fino al mignolo). Dopo 15-20 minuti (avevo cominciato anche a sudare) decido di abbandonare la compagnia per dirigermi verso l'ospedale San Luca.

Arrivo all'ospedale alle ore 23, mi fanno l'elettrocardiogramma e mi mettono in barella portandomi nella sala di emergenza dove (avevano già avvisato il cardiologo) mi diagnostica un infarto in corso. Preparano la sala operatoria dove trovo la dottoressa Geminiani che mi fa la coronarografia a contrasto e contemporaneamente un'angioplastica (nel frattempo gestisce anche un mio arresto cardiaco). Ore 01.15 del 14 marzo ero nel reparto sub intensiva attaccato al monitor.

Con la mia storia, voglio lanciare un encomio a medici, infermieri, oss, praticanti, e ringraziarli per essere ancora vivo che in sole due ore mi hanno preso in carico e salvato la vita.